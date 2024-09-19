Вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области провалилось — украинская армия потеряла здесь уже 15 тысяч солдат, 122 танка и 7 HIMARS. Целью этой провокации была остановка наступления российских войск в Донбассе, однако это противнику не удалось — ВС РФ продвигаются вперёд такими темпами, каких ещё не было в ходе спецоперации. Все эти новости наверняка не только злят, но и сильно пугают нелегитимного президента. И дальше дела Зеленского, как предсказывают звёзды, будут становиться только хуже. Он рискует потерять всё доверие своих союзников.

Так как сейчас происходит коридор затмений, у представителей всех знаков зодиака наблюдаются проблемы и трудности. Но кого-то затрагивают несчастья по касательной, а кого-то бьют сильно. Life.ru поговорил с астрологом, профессором и президентом Русской астрологической школы Александром Зараевым, чтобы узнать, что Вселенная готовит миру в октябре.

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Прогноз эксперта оказался удивительным. С его слов, Зеленский рискует потерять доверие Запада и своих генералов. Потому что октябрь — это достаточно динамичный месяц в плане перемен в партнёрских отношениях.

В геополитике тоже. Для Зеленского это будет месяц ослабления связей с Западом, и дипломатические взаимодействия будут достаточно сильно меняться. Глава киевского режима потеряет со стороны своих партнёров тот уровень доверия, на который он сам рассчитывал. Александр Зараев Астролог

Эксперт продолжает, говоря, что это связано, в том числе, и с солнечным затмением 2 октября, во время которого закроется коридор затмений. «Коридор затмений подводит черту под теми планами или отношениями, которые были запланированы полгода назад. Запускается новая программа до следующего затмения, которое будет 29 марта, и здесь месяц октябрь и будет стартовый», — поясняет Александр Зараев.

Валерий Залужный во время государственного гимна в Верховной раде по случаю Дня Конституции страны. Фото © ТАСС / AP

Со слов астролога, для Зеленского наиболее опасна будет вторая декада октября. Потому что по знаку зодиака он Водолей, а для многих представителей этого созвездия ситуация будет обострятся в плане отношений с партнёрами.

Вокруг Зеленского сформируется оппозиция и есть даже опасности для него лично в том, что где-то в декабре он полностью потеряет доверие среди своих генералов и приближённых. Александр Зараев Астролог

Вторая декада для Зеленского однозначно переломная. Это будет связано с тем, что, скорее всего, в это время будет полностью закончена ситуация с Курском. Или станет всем окончательно понятно, что вот эта провокация — это некая афера. Она не даст того результата, на который рассчитывали.

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