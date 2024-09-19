Почему Зеленский потеряет доверие Запада и своих генералов: политический прогноз астролога
Успехи российской армии и закрепление бойцов СВО на отвоёванных территориях наверняка заставляют главу киевского режима нервничать. И не зря! По словам астролога, скоро Зеленский лишится всего.
Вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области провалилось — украинская армия потеряла здесь уже 15 тысяч солдат, 122 танка и 7 HIMARS. Целью этой провокации была остановка наступления российских войск в Донбассе, однако это противнику не удалось — ВС РФ продвигаются вперёд такими темпами, каких ещё не было в ходе спецоперации. Все эти новости наверняка не только злят, но и сильно пугают нелегитимного президента. И дальше дела Зеленского, как предсказывают звёзды, будут становиться только хуже. Он рискует потерять всё доверие своих союзников.
Так как сейчас происходит коридор затмений, у представителей всех знаков зодиака наблюдаются проблемы и трудности. Но кого-то затрагивают несчастья по касательной, а кого-то бьют сильно. Life.ru поговорил с астрологом, профессором и президентом Русской астрологической школы Александром Зараевым, чтобы узнать, что Вселенная готовит миру в октябре.
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Прогноз эксперта оказался удивительным. С его слов, Зеленский рискует потерять доверие Запада и своих генералов. Потому что октябрь — это достаточно динамичный месяц в плане перемен в партнёрских отношениях.
В геополитике тоже. Для Зеленского это будет месяц ослабления связей с Западом, и дипломатические взаимодействия будут достаточно сильно меняться. Глава киевского режима потеряет со стороны своих партнёров тот уровень доверия, на который он сам рассчитывал.
Эксперт продолжает, говоря, что это связано, в том числе, и с солнечным затмением 2 октября, во время которого закроется коридор затмений. «Коридор затмений подводит черту под теми планами или отношениями, которые были запланированы полгода назад. Запускается новая программа до следующего затмения, которое будет 29 марта, и здесь месяц октябрь и будет стартовый», — поясняет Александр Зараев.
Валерий Залужный во время государственного гимна в Верховной раде по случаю Дня Конституции страны. Фото © ТАСС / AP
Со слов астролога, для Зеленского наиболее опасна будет вторая декада октября. Потому что по знаку зодиака он Водолей, а для многих представителей этого созвездия ситуация будет обострятся в плане отношений с партнёрами.
Вокруг Зеленского сформируется оппозиция и есть даже опасности для него лично в том, что где-то в декабре он полностью потеряет доверие среди своих генералов и приближённых.
Вторая декада для Зеленского однозначно переломная. Это будет связано с тем, что, скорее всего, в это время будет полностью закончена ситуация с Курском. Или станет всем окончательно понятно, что вот эта провокация — это некая афера. Она не даст того результата, на который рассчитывали.
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Из всех предсказаний астролога следует вывод, что уже после второй декады Зеленский будет готов к переговорам. Хотя возможно, что глава киевского режима попытается выстроить новую политику и переиначить планы на первую половину 2025 года. Но астролог Александр Зараев уверен, что после октября 2024 года Зеленский может быть настроен на применение тех методов, которые были два года назад в конце октября – начале ноября. То есть, применять новые попытки террористических актов.
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