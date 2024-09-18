Скоро конец: Учёные ошиблись в прогнозах и проглядели астероид, который врежется в Землю в 2029 году

Кажется, нас снова пугают! Совсем недавно по Сети начала гулять информация, будто учёные совершили ошибку в расчётах, и теперь летящий в нашу сторону астероид Апофис, что размером с Эйфелеву башню, снова оказался в центре внимания.

Сначала нас успокаивали, говоря, что 13 апреля 2029 года он просто пролетит между Землёй и Луной — и нам ничего не угрожает. Но вот астроном Пауль Вигерт на днях выяснил, что на траекторию Апофиса может повлиять огромное количество факторов, в результате половины из которых булыжник из космоса всё-таки с большой вероятностью врежется в Землю. Представьте, случится удар с силой нескольких десятков ядерных бомб! Это будет глобальная катастрофа.

Почему конец света наступит именно в 2029 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Конечно, пока всё это только предположения, и учёные продолжают наблюдать за Апофисом, просчитывая его поведение наперёд. Но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Life.ru поговорил с генеральным директором некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почётным членом Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ), академиком Международной академии исследований будущего (МАИБ) Анатолием Зайцевым, чтобы понять, реальна ли угроза или какой-то астроном просто пытается привлечь к себе внимание такими громкими заявлениями. Как рассказал эксперт, мнение Пауля Вигерта относительно количества существующей массы фактов, которые могут изменить траекторию астероида, существуют. В этом плане он прав. Но при этом, подчёркивает учёный, все они маловероятны.

Что за астероид проглядели учёные? Фото © «Шедеврум»

«Насколько мне известно, ещё в 2013 году была проведена радиолокация этого астероида, он пролетал достаточно близко, по астрономическим понятиям, от Земли. Американские астрономы с помощью планетного радиолокатора уточнили траекторию данного астероида, и с тем расчётом, который по уточнённым данным сделали, оказалось, что ни в 2029-м, ни в 2036-м, ни на многие годы и десятилетия вперёд астероид Апофис никакую опасность для Земли не представляет», — рассказал Life.ru почётный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев.

Из слов учёного можно сделать вывод: наблюдение за астероидом Апофис продолжается, просматривается основное самое, никаких отклонений у его траектории пока что не обнаружено. Опасаться нечего, со слов учёного МАИБ, в 2029-м будем жить спокойно. Однако экстрасенс Дарья Миронова, с которой на эту тему Life.ru тоже поговорил, считает совершенно иначе и что «13 апреля 2029 года нас ожидают катастрофические изменения».

Великий потоп и страшные эпидемии — чего ждать от астероида, который скоро упадёт на Землю. Фото © Freepik AI

Со слов эзотерика, астероид заденет всю Америку и частично попадёт на Африканский полуостров, некоторые его части отколются, и это приведёт к очень серьёзным аномалиям. «Будет очень много воды в связи с этим. То есть мы говорим о следующем великом потопе, о странных эпидемиях, которые возникнут в связи с этой аномалией. Потому что в атмосферу Земли попадёт астероид, несущий новые бактерии, которые попадут через воду», — предупреждает экстрасенс.

Эксперт по эзотерике продолжает, соглашаясь с учёным в том, что подобное попадание астероида на Землю нанесёт удар, эквивалентный ударам нескольких ядерных бомб. Экстрасенс также предполагает, что земная ось сместится и колоссально изменится климат на очень многих континентах: «Антарктида станет тропической, в Сибири также станет жарко. А вот все тёплые страны, наоборот, очень изменят климат и будут холодными».