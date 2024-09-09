Когда кончится СВО: Предсказания Оптинских старцев для России на 2024 год Когда закончится СВО? Оптинские старцы предсказали исход конфликта. Life.ru рассказывает о пророчествах, которые сбываются прямо сейчас. 9 сентября, 15:30 Украина сегодня готовится к концу СВО: когда закончится боевые действия в предсказаниях оптинских старцев? Обложка © Шедеврум, © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мир в напряжении — боевые действия продолжаются, экономика в лихорадке. Все задаются одним вопросом: когда закончится СВО? Мы следим за новостями, видим заголовки о СВО сегодня, обсуждаем последние карты боевых действий. Кажется, что конец не наступит никогда. Однако у тех, кто верит в духовное, есть своя точка опоры — пророчества старцев Оптиной пустыни.

Кто такие Оптинские старцы

Когда закончится СВО: пророчества Оптинских старцев. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Кто же такие эти старцы? Оптина пустынь — древний мужской монастырь, расположенный недалеко от города Козельска Калужской области, откуда вышли многие подвижники, обладавшие даром предвидения. Эти люди, среди которых были старцы Амвросий и Нектарий, не стремились к славе или публичности, но их предсказания оставили глубокий след в истории России. Старцы не только наставляли верующих, но и предвидели важнейшие события, которые касались судьбы страны. Их слова звучат особенно актуально в наше время, когда каждый день мы получаем новости, что происходит в ходе СВО на Украине сегодня.

Что уже предсказывали Оптинские старцы и что сбылось

Пророчества Оптинских старцев о конце СВО. Фото © ТАСС / МЧС России

Что уже предсказывали Оптинские старцы? Когда-то монахи предсказали распад СССР и страдания народа после этого события. Многие не верили, но их пророчества сбылись. Например, старец Амвросий предупреждал о грядущих гонениях на верующих, разрушении храмов и бедах, которые обрушатся на Россию после 1917 года. И хотя прошло уже больше века, Россия продолжает испытывать тяжёлые времена — от холодной войны до нынешних событий на Украине. Однако старцы не оставляли и надежду: «Россия выстоит, пусть и через тяжёлые испытания».

Что Оптинские старцы говорят про СВО и её конец

СВО и конец войны: что предсказывали старцы. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Когда конец СВО? Одно из пророчеств старца Нектария, датированное началом 2000-х годов, гласит: «Когда Украина откажется от своей Церкви, война закончится». Эта фраза, которую многие считали символической, сегодня кажется невероятно точной. Если следовать этому предсказанию, СВО на Украине может завершиться в феврале 2025 года — спустя полгода после раскола Церкви и окончательного отказа Украины от Московского патриархата.

Старцы также говорили, что мир будет спасён через испытания. По их словам, «первая Пасха будет кровавой». И кажется, что речь шла о событиях 2022 года, когда начались масштабные боевые действия. Вторая Пасха — «голодная» — предсказана на 2023 год, и в этот период кризис с продуктами стал реальной проблемой для многих регионов. А вот Пасха 2024 года должна стать «победной». Это даёт надежду, что мы находимся на пороге окончания конфликта.

Что нас ждёт дальше?

Хотя многие скептически относятся к пророчествам, слова старцев продолжают находить отклик у людей. Те, кто следит за происходящим на СВО сегодня, обращают внимание на удивительное совпадение событий с предсказаниями духовных наставников. Оптинские старцы говорили о единстве русского народа, которое восстановится после больших испытаний. Это может означать, что впереди возрождение страны и мира.

Оптинские старцы: когда кончится СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Если верить предсказаниям, то СВО на Украине завершится не позднее февраля 2025 года и многие города вновь окажутся под единым крылом России. Однако, как отмечают старцы, главное — не политическая победа, а духовное возрождение, к которому нужно стремиться. Ведь конец СВО — это только начало долгого пути к восстановлению мира и благополучия. С каждым днём, когда погибают люди, когда мы читаем новости о жертвах и разрушениях, кажется, что пророчества становятся всё более актуальными. Вопрос лишь в том, готов ли мир услышать их послание?

Подводя итог: пророчества Оптинских старцев дают верующим надежду, что СВО закончится уже в ближайшие полтора года и мы сможем вернуться к мирной жизни. Важно помнить: старцы всегда говорили, что главная битва — не на полях сражений, а в наших сердцах. И только через любовь и милосердие мы сможем преодолеть любые испытания. Ранее Life.ru рассказал о пяти реальных чудесах, что произошли на СВО.

Авторы Сергей Трофимов