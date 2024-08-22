Коты — герои СВО: Как пушистые бойцы помогают нашим солдатам Коты на передовой не только ловят мышей, но и спасают жизни бойцов. Life.ru рассказывает о пушистых героях СВО, ставших верными друзьями солдат. 22 августа, 06:00 Пушистые бойцы: как на СВО котики помогают нашим бойцам. Обложка © Telegram / Два майора, Два майора

Когда мы говорим о героях СВО, на ум приходят образы сильных и смелых бойцов, готовых к любым испытаниям. Но есть и те, кто на передовой оказывает помощь не оружием, а когтями и усами. Речь идёт о наших пушистых друзьях — котах, которые, несмотря на свою маленькую роль, вносят огромный вклад в победу. В этой статье мы расскажем о четырёх необычных героях СВО, которые заслуживают нашего внимания.

1. Мага — командир в камуфляже

Как кот по кличке Мага спасает солдат на СВО. Фото © Telegram / SHOT

Кто сказал, что чёрный кот приносит несчастье? Мага, пушистый «офицер» с передовой, готов опровергнуть все суеверия. Этот кот уже год служит в спецназе, где помогает бойцам ловить грызунов, которые докучают в условиях боевых действий. Благодаря одному из добровольцев из Дагестана Мага получил свое имя и камуфляжную форму. Стоит надеть её на кота, как он тут же начинает командовать другими четвероногими «солдатами». Один из бойцов поделился: «Мага в форме — настоящий командир. Без неё — он ласковый котик, но, как только надевает камуфляж, всё меняется». И хотя его работа кажется простой, Мага уже стал незаменимым членом команды.

2. Чевас — верный товарищ из Луганска

Фото © Telegram / Два майора

Алексей из Луганска, служащий с 2014 года, не раз сталкивался с трудностями на передовой. Но однажды на войне он нашёл друга, который теперь не отстаёт от него ни на шаг. Чевас — чёрный котенок, который появился в жизни Алексея совершенно неожиданно. Он стал не только другом, но и настоящим талисманом. На передовой коты — незаменимые животные, которые помогают в борьбе с грызунами. «Коты спасают нас от полчищ мышей, — говорит его хозяин, — и Чевас — не исключение». Когда Алексей отправился в отпуск, он не смог оставить Чеваса на поле боя и привёз его домой, где котёнок быстро нашел своё место.

3. Патрон и Гильза — маленькие охотники из Башкирии

Доблестные котята Патрон и Гильза не раз выручали своих любимых бойцов из беды. Фото © Telegram / Два майора

Не все герои носят форму. В батальоне имени Тагира Кусимова из Башкирии два котёнка, Патрон и Гильза, стали настоящими охотниками за грызунами. Эти крохи появились у бойцов неожиданно, будто бы они знали, что их помощь здесь просто необходима. Несмотря на свой юный возраст, Патрон и Гильза уже доказали, что могут ловить мышей, которые доставляют массу проблем на позициях. Солдаты заботятся о своих пушистых товарищах, кормят их и балуют консервированным паштетом. Один из бойцов отметил: «Патрон и Гильза — первейшее средство от мышей. Они ещё маленькие, но уже настоящие охотники».

4. Пуля и Сатурн — отважные защитники

Как кошка по кличке Пуля защитила бойцов СВО на передовой. Фото © Telegram / Два майора

Кошка по кличке Пуля пришла к бойцам из безлюдного села, прямо со стороны противника. Сначала она не доверяла людям, но постепенно привыкла и стала верным спутником командира с позывным Арчи. Однажды Пуля спасла своего хозяина, почувствовав надвигающуюся угрозу, — она прыгнула на голову Арчи прямо перед тем, как раздался свист мины. С тех пор кошка не раз защищала своего человека от опасности. Её сын Сатурн унаследовал от матери способность предчувствовать угрозу. Этот котёнок с большими ушами мог услышать приближение вражеской техники за много километров. Хотя Сатурн погиб во время обстрела, память о нём жива в сердцах тех, кому он спас жизнь.

Даже самые маленькие существа могут стать настоящими героями. Коты на передовой — это не просто домашние животные, это верные друзья, которые, несмотря на опасности, продолжают служить своим хозяевам. Их преданность и помощь достойны восхищения. Каждая из этих историй напоминает нам, что даже в самых трудных условиях всегда найдётся место для доброты и заботы. Кстати, на СВО помогают и собаки — мы уже рассказывали об этих пушистых героях.

Авторы Сергей Трофимов