Совершившую подвиг в зоне СВО собаку Победу номинировали на международную премию

Дворняжку по кличке Победа, которую нашёл около Алёшек Херсонской области российский боец Максим с позывным Бурят из Самары, номинировали на Международную премию "Мой ласковый и нужный зверь", проводящуюся в Калининградской области. Собака в зоне СВО проявила настоящий героизм и даже спасла жизнь нашим военнослужащим.

Дружба человека и собаки берёт начало в 2023 году, когда Максим нашёл маленького щенка прячущимся под бетонными плитами, по которым курсировала тяжёлая военная техника. Не желая, чтобы собачка погибла под колёсами, мужчина забрал её себе. Прогонистый и нескладный, но искренне преданный питомец быстро стал талисманом подразделения, где служил самарец. Победа грела бойцов во время холодов, а однажды смогла провести военнослужащих невредимыми через минное поле.

"Как-то ночью, возвращаясь с задания, солдаты заблудились. Лил дождь, потерялась тропинка. А вокруг минные поля. Максим скомандовал: "Победа, ищи дорогу!" И через пару минут собака выбежала на тропу и села, указывая путь", — рассказала kp.ru супруга хозяина Победы Диана.

Когда в результате подрыва обрушилась Каховская ГЭС и вода затопила населённые пункты в прибрежной черте, занятый подразделением Максима блиндаж тоже залило. Люди успели выбраться, а Победа не смогла. Её хозяин без раздумий рискнул собственной жизнью, нырнул в воду и вытащил боевую подругу.

Победа своё уже отслужила и сейчас живёт в Самаре вместе с Дианой. 15 июля 2024 года её номинировали на Международную премию "Мой ласковый и нужный зверь", которую проводят в Зеленоградске Калининградской области. В мероприятии принимают участие животные, совершившие хорошие поступки.