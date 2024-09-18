Коридор несчастий: Какие знаки зодиака рискуют потерять всё после лунного затмения

В определённый период людям на нашей планете приходится сталкиваться с астрономическим явлением, которое называется коридор затмений. Это время между солнечным и лунным затмением, которое обычно случается два раза в год, но бывает и чаще. Астрологи каждый раз предупреждают все знаки зодиака, что это время является опасным и требует повышенного внимания. В 2024 году коридор затмений начнётся с суперлуния 18 сентября и продлится до 2 октября. Life.ru расскажет, какие три знака зодиака рискуют потерять всё в период коридора лунных затмений.

Знак зодиака Рыбы: придётся побороть себя

Коридор затмений 18 сентября 2024 года: Гороскоп для Рыб. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShannonChocolate

Во время коридора затмений, который начнётся 18 сентября, Рыбам придётся хорошенько потрудиться. Представителей этого знака то и дело будет одолевать лень и соблазнять мягкий диван, но им ни в коем случае нельзя отлынивать от работы. В период лунных затмений осени Рыбы смогут заложить основу для развития на два года вперёд, а если же они упустят этот момент, то в эти два года им придётся работать ещё больше, чтобы хоть чего-то добиться. С 18 сентября по 2 октября у представителей знака зодиака Рыбы возможны нервные срывы. Им будет казаться, что дела не заканчиваются, а весь мир ополчился против них. Самое главное — взять себя в руки и не поддаваться эмоциям. Вероятнее всего, этот период станет одним из самых сложных за последние годы, однако у Рыб есть достаточно сил, чтобы его преодолеть.

Знак зодиака Близнецы: стоит подумать о здоровье

Гороскоп для Близнецов: Что нельзя делать с 18 сентября по 2 октября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShannonChocolate

Во время коридора затмений 2024 года Близнецы почувствуют сильную физическую слабость, не исключено, что могут даже заболеть, поэтому в этот период необходимо прислушиваться к своему организму и заботиться о здоровье. Этому знаку зодиака стоит задуматься об отпуске и поставить важные дела на паузу. С 18 сентября по 2 октября во время коридора затмений Близнецам стоит избегать серьёзных переговоров, ссор с близкими людьми и выяснения отношений. Представители этого созвездия будут эмоционально нестабильны, поэтому им лучше держать язык за зубами, чтобы не наговорить лишнего. Также Близнецам не стоит пренебрегать своей безопасностью и заниматься экстремальными видами спорта, ведь в период коридора затмений такие увлечения могут запросто привести к серьёзной травме.

Знак зодиака Стрелец: нужно подумать о будущем

Коридор затмений в 2024 году: Что ждать Стрельцам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShannonChocolate

Коридор затмений 2024 года откроет глаза Стрельцам на важные вещи. Вероятнее всего, представители этого знака зодиака не захотят менять что-то в своей жизни, однако им это необходимо. С 18 сентября рождённым под знаком Стрелец стоит всерьёз задуматься о будущем и начать принимать важные решения. Конечно, не всё будет даваться легко, но путь к успеху не бывает простым, поэтому им придётся хорошо потрудиться. Вплоть до 2 октября представителям знака зодиака Стрелец нужно отложить вечеринки и встречи с друзьями, лучше всего провести время с семьёй дома. Чтобы не стать заложником ситуации, необходимо продумывать все действия на несколько шагов вперёд. Несмотря на то что период осеннего коридора затмений будет очень сложным для Стрельцов, он подарит множество новых возможностей, которыми обязательно стоит воспользоваться. И тогда жизнь заиграет новыми красками!