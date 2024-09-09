Ретро-Уран и коридор затмений: что нельзя делать всем знакам зодиака в сентябре 2024
Когда несколько астрологических событий происходит одновременно, это не может не отразиться на знаках зодиака. Вот сейчас в коридоре затмений начал ретроградное движение Уран — нужно ли этого бояться?
Космос — это бескрайнее пространство, полное загадок и удивительных явлений. Среди них особое место занимают коридоры затмений и ретроградность планет. Эти астрономические феномены оказывают значительное влияние на нашу Солнечную систему и жизнь на Земле, вызывая интерес исследователей и любителей астрологии. Сегодня Life.ru расскажет, когда ждать коридор затмений осенью 2024 года и как пережить ретроградность Урана, а также раскроет их значение и влияние на жизнь всех знаков зодиака.
Когда будет коридор затмений в сентябре 2024 года
Коридор затмений в 2024 году: к чему готовиться. Фото © Freepik
Коридор затмений в 2024 году продлится с 18 августа по 2 октября. Это период, когда происходит серия солнечных и лунных затмений, следующих друг за другом с определённой периодичностью. Астрологический процесс имеет важное значение для понимания движения небесных тел и их взаимодействия.
Астрологи считают, что коридор затмений кармического 2024 года будет иметь далекоидущие последствия. Он может вызвать значительные перемены в жизни людей, обществе и мировой политике. Ожидается, что этот период будет сопровождаться всплесками активности, переосмыслением приоритетов и даже некоторой нестабильностью. Важно отметить, что влияние коридора затмений осенью 2024 года будет ощущаться не только во время самих затмений, но и в течение нескольких месяцев после них. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно следить за развитием событий и быть готовыми к возможным переменам.
Ретроградный Уран 2024: даты начала и окончания
Что означает ретроградный Уран в астрологии? Фото © «Шедеврум»
Ретроградность Урана, которая началась 1 сентября 2024 года, а продлится аж по 30 января 2025-го, представляет собой уникальное явление, потому что длится около пяти месяцев и происходит примерно раз в 84 года. В этот период планета как бы движется в обратном направлении по отношению к остальным объектам Солнечной системы. Изучение этого феномена помогает раскрыть тайны формирования и эволюции нашего космического окружения.
Что значит ретроградный Уран в астрологии? Во-первых, планета стимулирует желание людей к переменам, разрушению старого и принятию нового. Это время прорывов, неожиданностей и революционных идей. Во-вторых, ретро-фаза этой планеты побуждает нас обратиться внутрь себя, пересмотреть ценности, взгляды и цели. Также ретроградность Урана считается периодом самопознания и личностного роста. Но при этом планета может нести и разрушения — это время, когда привычные шаблоны и структуры могут ломаться.
Что ждёт знаки зодиака в период ретроградности Урана? Фото © Freepik
Кому покровительствует планета Уран? Астрологи считают, что ретроградность особенно сильно влияет на знаки зодиака, связанные с этой планетой. Это Стрелец и Водолей. Люди, рождённые в периоды с 23 ноября по 21 декабря и с 21 января по 19 февраля, могут ощущать наиболее заметные перемены и трансформации в своей жизни во время ретроградности Урана.
Что означает ретроградная планета в коридоре затмений
Ретроградные планеты в коридоре затмений 2024: к чему готовиться? Фото © «Шедеврум»
Но многие ли из вас знают, что означает ретроградность какой-либо планеты в период коридора затмений? Светило, решившее начать своё обратное движение во время периода солнечных и лунных затмений, имеет особое значение в астрологии. Сочетание этих двух мощных астрономических событий создаёт уникальную энергетику, которая может оказывать значительное влияние на жизнь всех знаков зодиака.
Во время коридора затмений, когда Солнце, Луна и Земля находятся в особом взаимном положении, энергетические потоки в Солнечной системе усиливаются. Это время повышенной чувствительности и восприимчивости ко внутренним и внешним изменениям. Когда на этом фоне происходит ретроградное движение какой-либо планеты, это придаёт дополнительную интенсивность и глубину происходящим процессам.
Гороскоп для всех знаков зодиака: что нельзя делать в коридор затмений
Гороскоп для всех знаков зодиака: чего нельзя делать во время коридора затмений. Фото © Freepik
Чтобы время в коридоре затмений прошло для знаков зодиака с минимальными потерями, мы расскажем, что гороскоп рекомендует избегать в действиях до 2 октября:
- Не начинайте новых важных дел. Это время для завершения текущих проектов, а не для запуска новых.
- Не принимайте важных решений. Коридор затмений — не лучшее время для принятия ключевых жизненных решений, так как энергии могут быть нестабильными.
- Не совершайте значительных покупок или крупных финансовых вложений. Избегайте крупных трат и инвестиций.
- Не делайте кардинальных изменений во внешности. Перенесите стрижки, окрашивания волос и другие преображения на более благополучный период.
- Не заключайте важных контрактов и соглашений. Отложите подписание юридических документов.
- Не начинайте новые отношения. Коридор затмений — это не лучшее время для начала романтических или деловых связей.
- Не устраивайте важных мероприятий, свадеб или других торжеств. Перенесите значимые события на другое время.
- Не совершайте рискованных поступков. Избегайте опасных видов деятельности и экстремальных ситуаций как минимум до начала октября 2024 года.
- Не подвергайте себя стрессу или чрезмерным нагрузкам. Старайтесь меньше волноваться и больше отдыхать.
- Не делайте резких заявлений или необдуманных высказываний. Будьте особенно осторожны в общении.
Коридор затмений, совпавший с ретроградностью планеты Уран, — это время повышенной чувствительности и неопределённости. Будьте осторожны, внимательны к себе и окружающим и постарайтесь пережить этот период с минимальными потрясениями.