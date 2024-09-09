Ретро-Уран и коридор затмений: что нельзя делать всем знакам зодиака в сентябре 2024

Космос — это бескрайнее пространство, полное загадок и удивительных явлений. Среди них особое место занимают коридоры затмений и ретроградность планет. Эти астрономические феномены оказывают значительное влияние на нашу Солнечную систему и жизнь на Земле, вызывая интерес исследователей и любителей астрологии. Сегодня Life.ru расскажет, когда ждать коридор затмений осенью 2024 года и как пережить ретроградность Урана, а также раскроет их значение и влияние на жизнь всех знаков зодиака.

Когда будет коридор затмений в сентябре 2024 года

Коридор затмений в 2024 году: к чему готовиться. Фото © Freepik

Коридор затмений в 2024 году продлится с 18 августа по 2 октября. Это период, когда происходит серия солнечных и лунных затмений, следующих друг за другом с определённой периодичностью. Астрологический процесс имеет важное значение для понимания движения небесных тел и их взаимодействия.

Астрологи считают, что коридор затмений кармического 2024 года будет иметь далекоидущие последствия. Он может вызвать значительные перемены в жизни людей, обществе и мировой политике. Ожидается, что этот период будет сопровождаться всплесками активности, переосмыслением приоритетов и даже некоторой нестабильностью. Важно отметить, что влияние коридора затмений осенью 2024 года будет ощущаться не только во время самих затмений, но и в течение нескольких месяцев после них. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно следить за развитием событий и быть готовыми к возможным переменам.

Ретроградный Уран 2024: даты начала и окончания

Что означает ретроградный Уран в астрологии? Фото © «Шедеврум»

Ретроградность Урана, которая началась 1 сентября 2024 года, а продлится аж по 30 января 2025-го, представляет собой уникальное явление, потому что длится около пяти месяцев и происходит примерно раз в 84 года. В этот период планета как бы движется в обратном направлении по отношению к остальным объектам Солнечной системы. Изучение этого феномена помогает раскрыть тайны формирования и эволюции нашего космического окружения.

Что значит ретроградный Уран в астрологии? Во-первых, планета стимулирует желание людей к переменам, разрушению старого и принятию нового. Это время прорывов, неожиданностей и революционных идей. Во-вторых, ретро-фаза этой планеты побуждает нас обратиться внутрь себя, пересмотреть ценности, взгляды и цели. Также ретроградность Урана считается периодом самопознания и личностного роста. Но при этом планета может нести и разрушения — это время, когда привычные шаблоны и структуры могут ломаться.

Что ждёт знаки зодиака в период ретроградности Урана? Фото © Freepik

Кому покровительствует планета Уран? Астрологи считают, что ретроградность особенно сильно влияет на знаки зодиака, связанные с этой планетой. Это Стрелец и Водолей. Люди, рождённые в периоды с 23 ноября по 21 декабря и с 21 января по 19 февраля, могут ощущать наиболее заметные перемены и трансформации в своей жизни во время ретроградности Урана.

Что означает ретроградная планета в коридоре затмений

Ретроградные планеты в коридоре затмений 2024: к чему готовиться? Фото © «Шедеврум»

Но многие ли из вас знают, что означает ретроградность какой-либо планеты в период коридора затмений? Светило, решившее начать своё обратное движение во время периода солнечных и лунных затмений, имеет особое значение в астрологии. Сочетание этих двух мощных астрономических событий создаёт уникальную энергетику, которая может оказывать значительное влияние на жизнь всех знаков зодиака.

Во время коридора затмений, когда Солнце, Луна и Земля находятся в особом взаимном положении, энергетические потоки в Солнечной системе усиливаются. Это время повышенной чувствительности и восприимчивости ко внутренним и внешним изменениям. Когда на этом фоне происходит ретроградное движение какой-либо планеты, это придаёт дополнительную интенсивность и глубину происходящим процессам.

Гороскоп для всех знаков зодиака: что нельзя делать в коридор затмений

Гороскоп для всех знаков зодиака: чего нельзя делать во время коридора затмений. Фото © Freepik

Чтобы время в коридоре затмений прошло для знаков зодиака с минимальными потерями, мы расскажем, что гороскоп рекомендует избегать в действиях до 2 октября: Не начинайте новых важных дел. Это время для завершения текущих проектов, а не для запуска новых. Не принимайте важных решений. Коридор затмений — не лучшее время для принятия ключевых жизненных решений, так как энергии могут быть нестабильными. Не совершайте значительных покупок или крупных финансовых вложений. Избегайте крупных трат и инвестиций. Не делайте кардинальных изменений во внешности. Перенесите стрижки, окрашивания волос и другие преображения на более благополучный период. Не заключайте важных контрактов и соглашений. Отложите подписание юридических документов. Не начинайте новые отношения. Коридор затмений — это не лучшее время для начала романтических или деловых связей. Не устраивайте важных мероприятий, свадеб или других торжеств. Перенесите значимые события на другое время. Не совершайте рискованных поступков. Избегайте опасных видов деятельности и экстремальных ситуаций как минимум до начала октября 2024 года. Не подвергайте себя стрессу или чрезмерным нагрузкам. Старайтесь меньше волноваться и больше отдыхать. Не делайте резких заявлений или необдуманных высказываний. Будьте особенно осторожны в общении.