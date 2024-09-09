5 иностранных фильмов, которые так полюбились в СССР, что теперь кажутся своими Эти иностранные кинокартины настолько полюбились советским зрителям, что не только они, но и мы воспринимаем их как родные. Life.ru рассказывает, какие фильмы оставили след в сердцах миллионов. 9 сентября, 15:05 Какие иностранные фильмы вшиты в генетический код граждан СССР? Обложка © Коллаж © Life.ru. Обложка © Кадр из фильма «Брак по-итальянски», режиссёр Витторио Де Сика, сценаристы Ренато Кастеллани, Тонино Гуэрра, Леонардо Бенвенути и др. / Kinopoisk, © Freepik

В Советском Союзе зарубежные фильмы показывались редко, но метко. Когда такие картины всё же добирались до советского зрителя, они становились настоящими хитами и оставляли след в сердцах людей на долгие годы. Некоторые из этих иностранных фильмов даже стали настолько популярны, что сегодня их воспринимают чуть ли не как «советские». Итак, давайте вспомним пять таких лент, которые прочно обосновались в памяти зрителей.

1. «Есения» (Мексика, 1971)

Иностранные фильмы, которые стали своими в СССР. Фото © Кадр из фильма «Есения», режиссёр Альфредо Б. Кревенна, сценаристы Хулио Алехандро, Иоланда Варгас Дульче / Kinopoisk

Этот мексиканский фильм буквально взорвал советские кинотеатры, став одной из самых кассовых картин в СССР. История любви красивой цыганки Есении и офицера войск привлекала миллионы зрителей своей эмоциональной глубиной и экзотической атмосферой. «Есению» смотрели все — от подростков до бабушек. Главная героиня мгновенно стала символом страстной любви и свободы. До сих пор многие ассоциируют этот фильм с классикой советского кино, хотя к СССР он не имеет никакого отношения.

2. «Танцор диско» (Индия, 1982)

Пять зарубежных фильмов, которые обожали в Советском Союзе. Фото © Кадр из фильма «Танцор диско», режиссёр Баббар Субхаш, сценаристы Др. Рахи Масум Реза, Балрадж Дипак Видж / Kinopoisk

Если вы в советском детстве не имели пластинки с саундтреком к «Танцору диско», то что-то явно пошло не так. Индийские фильмы всегда были популярны в СССР, но «Танцор» с его незабываемыми музыкальными номерами и динамичным сюжетом превзошёл все ожидания. В СССР его посмотрели более 60 миллионов человек. Сцены из этого фильма стали частью культурного кода целого поколения.

3. «Фантомас» (Франция, 1964)

Фильмы, которые в СССР воспринимали как советские. Фото © Кадр из фильма «Фантомас», режиссёр Андре Юнебель, сценаристы Жан Ален, Пьер Фуко, Пьер Сувестр и др. / Kinopoisk

Этот французский хит с Жаном Маре в главной роли завоевал советских зрителей своей смесью юмора и детектива. Загадочный образ Фантомаса стал настолько популярным, что многие до сих пор вспоминают этот фильм, как будто он был создан специально для советской аудитории. Несмотря на западное происхождение, «Фантомас» стал настоящей легендой в СССР и разошёлся на цитаты.

4. «Брак по-итальянски» (Италия, 1964)

Как зарубежные фильмы завоевали любовь советских зрителей. Фото © Кадр из фильма «Брак по-итальянски», режиссёр Витторио Де Сика, сценаристы Ренато Кастеллани, Тонино Гуэрра, Леонардо Бенвенути и др. / Kinopoisk

Этот итальянский фильм с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен также стал фаворитом в СССР. Несмотря на мелодраматическую сюжетную линию и деликатные сцены, в которых поднимались темы семьи и отношений, он снискал любовь советской публики, привыкшей к более строгим правилам морали. Многие воспринимают «Брак по-итальянски» как один из лучших фильмов, прошедших через экраны советских кинотеатров.

5. «Золото Маккенны» (США, 1969)

Топ-5 иностранных фильмов, ставших хитами в СССР. Фото © Кадр из фильма «Золото Маккенны», режиссёр Дж. Ли Томпсон, сценаристы Карл Форман, Хек Аллен / Kinopoisk

Советская публика была в восторге от этого вестерна. Гонка за золотом, пустынные пейзажи, храбрость и приключения — всё это захватило воображение советских зрителей, для которых подобный жанр был в диковинку. «Золото Маккенны» не только популяризировало вестерны в СССР, но и оставило след в сердцах тех, кто рос с этим фильмом.

Эти фильмы стали не просто развлечением — они стали частью советской культуры, несмотря на их иностранное происхождение. С годами они так глубоко укоренились в коллективной памяти, что сегодня их воспринимают как свои, советские. Ранее Life.ru рассказывал о советских актрисах, которые не соответствовали идеалам красоты, но их всё равно обожала вся страна.

Авторы Сергей Трофимов