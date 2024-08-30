Тест: 28 копеек и целый рубль — что в СССР можно было купить на эти деньги?

Трудно поверить, что когда-то мороженое стоило копейки, а на рубль студент мог позволить себе полноценный обед с первым, вторым и десертом. Советская эпоха имела свои уникальные цены. Хотя некоторые товары были на удивление доступными, а другие считались роскошью. Этот тест — путешествие обратно к прилавкам советского рынка, где нужно вспомнить или угадать, во сколько бы вам обошёлся этот культовый советский продукт.

Кто бы мог подумать, что некоторые товары, продававшиеся в СССР за копейки, сегодня будут стоить тысячи рублей! Но не спешите расстраиваться, вы можете заработать на этой динамике цен: Life.ru перечислил советские книги, которые нужно поискать на полках, ведь они стоят до 5 млн рублей! А для тех, кто устал считать, у нас есть отличный способ отвлечься и передохнуть: продолжите эти шесть поговорок из СССР, которые узнает только советский человек.