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21 августа, 14:30

Тест: Только советский человек вспомнит эти 6 поговорок из СССР

Думаете, что помните пословицы, которые в СССР звучали на каждом шагу? Давайте посмотрим, обладаете ли вы мудростью веков или просто неплохо догадываетесь!

Короткие, меткие и наполненные жизненными уроками пословицы сопутствуют нам на протяжении всей истории человечества. Что касается советских устойчивых выражений, они прекрасно описывают ценности времён СССР. Высмеивание лодырей и восхваление революции — основные темы для большинства пословиц. А помните их дословно? Готовы закончить начатое? Тогда поехали!

Возможно, вы узнали несколько поговорок из своего детства. В таком случае давайте повысим градус ностальгии: отгадайте конфеты из СССР по изображению на обёртке, не заглядывая в свою коллекцию фантиков. А для всех желающих размять мозги мы подготовили кое-что интересное: только бывший отличник угадает флаги этих стран. Эта задача может показаться пустяком, но помните: у вас всего десять секунд на вопрос!

Тест: Отгадайте советский мультфильм всего по одной фразе
Тест: Отгадайте советский мультфильм всего по одной фразе
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ТАСС / Эммануил Евзерихин

Александра Иванова
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