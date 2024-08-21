Тест: Только советский человек вспомнит эти 6 поговорок из СССР

Короткие, меткие и наполненные жизненными уроками пословицы сопутствуют нам на протяжении всей истории человечества. Что касается советских устойчивых выражений, они прекрасно описывают ценности времён СССР. Высмеивание лодырей и восхваление революции — основные темы для большинства пословиц. А помните их дословно? Готовы закончить начатое? Тогда поехали!

Возможно, вы узнали несколько поговорок из своего детства. В таком случае давайте повысим градус ностальгии: отгадайте конфеты из СССР по изображению на обёртке, не заглядывая в свою коллекцию фантиков. А для всех желающих размять мозги мы подготовили кое-что интересное: только бывший отличник угадает флаги этих стран. Эта задача может показаться пустяком, но помните: у вас всего десять секунд на вопрос!