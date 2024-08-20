Тест: Отгадайте советский мультфильм всего по одной фразе
Думаете, сможете узнать мультфильм лишь по одной из его известных цитат? Давайте выясним, являетесь ли вы знатоком советской анимационной классики!
20 августа свой день рождения отмечает один из самых популярных и точно самый ушастый герой советской анимации — Чебурашка. Слова и поступки таких культовых персонажей остаются с нами, зрителями, даже после того, как мы перерастаем субботние просмотры мультфильмов. Застревающие в голове и заставляющие улыбаться, эти фразы стали частью наших повседневных разговоров. Попробуйте отгадать все мультфильмы СССР по цитате, не отвлекаясь на градус ностальгии!
Нельзя отрицать влияние этих персонажей и их крылатых фраз на наш культурный код, ведь только советский человек улыбнётся, услышав фразу: "Кажется, дождь начинается…". А как у вас обстоят дела с мелодиями из этих же знаковых картин? Попробуйте отгадать шесть мультфильмов по словам из песен и докажите свои знания. А для любителей сказочных сюжетов и храбрых героев мы подготовили тест: "Какой принц из советского кино ваш суженый?" Может, они и не мультяшные, но такие же добрые и очаровательные, как любимые персонажи из детства.
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из мультфильма "Жил-был пёс", режиссёр Эдуард Назаров / Kinopoisk