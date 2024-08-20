Тест: Отгадайте советский мультфильм всего по одной фразе

20 августа свой день рождения отмечает один из самых популярных и точно самый ушастый герой советской анимации — Чебурашка. Слова и поступки таких культовых персонажей остаются с нами, зрителями, даже после того, как мы перерастаем субботние просмотры мультфильмов. Застревающие в голове и заставляющие улыбаться, эти фразы стали частью наших повседневных разговоров. Попробуйте отгадать все мультфильмы СССР по цитате, не отвлекаясь на градус ностальгии!

Нельзя отрицать влияние этих персонажей и их крылатых фраз на наш культурный код, ведь только советский человек улыбнётся, услышав фразу: "Кажется, дождь начинается…". А как у вас обстоят дела с мелодиями из этих же знаковых картин? Попробуйте отгадать шесть мультфильмов по словам из песен и докажите свои знания. А для любителей сказочных сюжетов и храбрых героев мы подготовили тест: "Какой принц из советского кино ваш суженый?" Может, они и не мультяшные, но такие же добрые и очаровательные, как любимые персонажи из детства.