Эпохальные телемосты СССР – Запад: Фил Донахью и Владимир Познер Скончался американский журналист Фил Донахью, который вёл совместные телемосты СССР и США. Life.ru вспоминает, какой это был прорыв в те времена, как американцы и советские люди открывали друг друга. 19 августа, 21:31 Американский телеведущий, пионер жанра ток-шоу Фил Донахью (Phil Donahue) стал известен советскому зрителю благодаря своему шоу The Phil Donahue Show. Обложка © Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС

Что такое телемост

Эпохальные телемосты между двумя сверхдержавами — СССР и США — в конце 80-х годов прошлого века в режиме реальной связи стали открытием для советских граждан — за экранами жадно следили неизбалованные такой картинкой сограждане. Обязательным условием таких мероприятий служило наличие аудио- и видеосвязи между его участниками, посредством которой происходил информационный контакт между сторонами. И сейчас такие включения происходят благодаря спутникам и специальным телевизионным системам или через интернет.

Телемосты в основном проводятся для обмена данными по конкретно заданной тематике. Это могут быть обсуждения, дискуссии, круглые столы на значимые политические, социально-экономические, культурные и иные темы.

Основным преимуществом телемостов служит возможность собрать большую аудиторию, привлекая экспертов и зрителей из любой точки планеты. В годы холодной войны, когда две мировые сверхдержавы — СССР и США — вели гонку вооружений, телемост стал настоящим прорывом, поскольку журналисты по обе стороны океана получили возможность обменяться мнениями.

В каком году появился первый телемост

Первый телемост между Советским Союзом и Соединёнными Штатами организовали 5 сентября 1982 года. Он проводился при помощи космических связных средств. Телемост объединил журналистов в двух студиях, расположенных в Москве и Бостоне.

Идея такого онлайн-форума зародилась на фестивале рок-музыки "Мы", проходившем в Сан-Бернардино за несколько дней до самого телемоста. На нём впервые продемонстрировали большой экран, по которому шла прямая трансляция для посетителей мероприятия, находившихся далеко от сцены. Организаторы фестиваля после удачного внедрения ноу-хау решили использовать такие экраны по всему миру, включая Советский Союз. Такая идея получила одобрение советского посла в Вашингтоне Анатолия Добрынина и руководителя Гостелерадио СССР Сергея Лапина.

Дебютный телемост провели без модераторов, по сути, он представлял собой совокупность выступлений советских и американских артистов. Так, на первом телемосте выступили Алла Пугачёва и другие советские музыкальные коллективы, а из студии в Бостоне показали концерт участников рок-фестиваля "Мы". Этот телемост не был показан по советскому телевидению, поэтому подавляющее большинство граждан СССР не получили возможность взглянуть "за занавес".

С 1983 по 1985 год были проведены три телемоста между СССР и США, причём в заключительном из них, в декабре 1985 года, появились ведущие, ими стали Фил Донахью и Владимир Познер. На этом онлайн-форуме впервые были подняты политические вопросы, а также обсуждались права и свободы человека. Всё это стало возможным с началом в СССР политики гласности.

Телемост СССР – США 1986

В июле 1986 года состоялся пятый по счёту телемост между двумя сверхдержавами. Онлайн-форум объединил студии в Ленинграде и Бостоне, а главной темой мероприятия стала "Женщины разговаривают с женщинами". На нём гражданки СССР и США получили возможность обсудить важнейшие вопросы, связанные с женским здоровьем, и иные темы, которые интересовали как американок, так и советских гражданок.

Именно на этом телемосте прозвучало выражение, ставшее впоследствии крылатым: "В СССР секса нет". Эту фразу произнесла одна из участниц дискуссии, но вряд ли она знала, какой эффект произведут её слова. Но после она всё же добавила: "У нас есть любовь". Согласитесь, такая формулировка подчёркивает ту разницу, которую вкладывали в понятие любви женщины, проживавшие по обе стороны океана. В первом случае речь идёт об удовлетворении плотских утех, а в другом — о духовной близости между мужчиной и женщиной.

Кто вёл телемост?

Вновь телемост вели Донахью и Владимир Познер. Перед двумя журналистами стояла непростая задача — вывести диалог в такой формат, чтобы женщины, привыкшие к совершенно разному укладу жизни и относившиеся друг к другу со скепсисом, могли расслабиться и свободно обменяться мнениями. И с этой задачей оба ведущих справились вполне успешно.

Журналисты Владимир Познер и Фил Донахью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / poznerlive, © Getty Images / Eugene Gologursky

Участницы по обе стороны океана с интересом расспрашивали о том, как живут их визави. Поскольку до этого об укладе граждан по другую сторону океана они могли знать исключительно из прессы. Сейчас же появилась возможность самим всё узнать из первых уст. Дискуссия прошла вполне продуктивно, а те, кто не смогли участвовать в телемосте, смогли посмотреть трансляцию по телевидению.

Темы секса и свободы в совместных передачах — как это было

Особое оживление на таких телемостах вызывали темы, связанные с сексом и политическими свободами. До прихода к власти Михаила Горбачёва в СССР считалось немыслимым, чтобы граждане Советского Союза открыто обсуждали такие темы, да ещё и всё это транслировалось по советскому телевидению. Но с началом перестройки государственная цензура стала постепенно сходить на нет — и советские граждане, получившие относительную свободу самовыражения, активно принялись обсуждать всё то, что до этого было запрещено. Как говорится, запретный плод сладок.

В частности, в декабре 1985 года на телемосте обсуждались вопросы внутриполитической ситуации в Советском Союзе, ссылка диссидента Андрея Сахарова, критиковавшего коммунистический строй, а также права и свободы человека. Тему секса уже подняли на следующем телемосте.

Что узнавали жители СССР на передачах с Донахью

Советские граждане на передачах с Донахью получили возможность "прорубить окно" на Запад. Советская пропаганда активно навязывала советским гражданам представление о загнивании капиталистического мира и угнетении рабочего класса. Схожая ситуация наблюдалась и в США, где американцам рассказывали о СССР как об "империи зла".

Такие передачи стали своего рода каналом, на котором граждане двух стран получили возможность узнать об укладе жизни по другую сторону непосредственно от таких же людей, как и они сами. Это, безусловно, создавало более реалистичную картину в глазах как советских граждан, так и американцев о ситуации в другом государстве. Главным достижением таких телемостов стало пусть относительное, но всё-таки сближение между двумя лагерями холодной войны, а также более объективное восприятие реальности в некогда противоборствующей стране.

Авторы Альмир Хабибуллин