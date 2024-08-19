Владимир Познер назвал своим близким другом умершего в США Фила Донахью

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего в США пионера жанра ток-шоу Фила Донахью своим близким другом, но отказался от каких-либо комментариев о его смерти.

"Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю", — приводит его слова ТАСС.