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19 августа, 15:28

Владимир Познер назвал своим близким другом умершего в США Фила Донахью

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего в США пионера жанра ток-шоу Фила Донахью своим близким другом, но отказался от каких-либо комментариев о его смерти.

"Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю", — приводит его слова ТАСС.

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О смерти известного американского телеведущего Фила Донахью стало известно ранее. Журналисту было 88 лет. Он вёл телемосты СССР — США и совместную передачу с Владимиром Познером. Семья пионера жанра ток-шоу распространила заявление о его смерти, сообщив, что журналист "мирно скончался у себя дома", но конкретная причина не называлась.

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© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/poznerlive, © Getty Images / Eugene Gologursky

Алексей Берковиц
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