Умер пионер жанра ток-шоу Фил Донахью, известный по телемостам между СССР и США

Умер известный американский телеведущий, пионер жанра ток-шоу Фил Донахью (Phil Donahue). Об утрате сообщает газета The Washington Post. Журналисту было 88 лет. Он вёл телемосты СССР — США и совместную передачу с Владимиром Познером.

Фил Донахью стал известен благодаря своему шоу "The Phil Donahue Show", которое начало выходить в эфир в 1967 году и стало одним из первых ток-шоу, сосредоточенных на обсуждении актуальных социальных и политических тем.

Его стиль отличался открытостью и взаимодействием с аудиторией, что сделало его популярным среди зрителей. Донахью также был известен своей способностью поднимать острые вопросы и давать слово людям с различными точками зрения. Он продолжал работать на телевидении до 1996 года и оставил значительный след в истории американского телевидения.