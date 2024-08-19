Умер пионер жанра ток-шоу Фил Донахью, известный по телемостам между СССР и США
На экране монитора американский телекомментатор Фил Донахью - участник телемоста "Ленинград - Сиэтл". Обложка © Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС
Умер известный американский телеведущий, пионер жанра ток-шоу Фил Донахью (Phil Donahue). Об утрате сообщает газета The Washington Post. Журналисту было 88 лет. Он вёл телемосты СССР — США и совместную передачу с Владимиром Познером.
Фил Донахью стал известен благодаря своему шоу "The Phil Donahue Show", которое начало выходить в эфир в 1967 году и стало одним из первых ток-шоу, сосредоточенных на обсуждении актуальных социальных и политических тем.
Его стиль отличался открытостью и взаимодействием с аудиторией, что сделало его популярным среди зрителей. Донахью также был известен своей способностью поднимать острые вопросы и давать слово людям с различными точками зрения. Он продолжал работать на телевидении до 1996 года и оставил значительный след в истории американского телевидения.
Семья Донхаью распространила заявление о его смерти, сообщив, что журналист "мирно скончался у себя дома", но конкретная причина не называлась. Дата и место прощания с мэтром пока не разглашается.
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