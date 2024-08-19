Тест: Только бывшие дети СССР вспомнят названия этих конфет — слабо ответить 7/7

У всех есть любимые конфеты — те, за которыми рука сама тянется во время чаепития. А после горы съеденных угощений остаётся только изучать красочные фантики с детальными иллюстрациями. От ярких цветов до знакомых логотипов — эти обёртки созданы, чтобы выделяться, угадаете, что внутри? Являетесь ли вы шокоголиком, поклонником карамелек, конфет или любителем всего, что застревает в зубах, поддайтесь ностальгии и вспомните вкус из детства!