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19 августа, 14:30

Тест: Только бывшие дети СССР вспомнят названия этих конфет — слабо ответить 7/7

Сможете ли вы узнать любимые советские лакомства, взглянув на обёртку? Предупреждение: этот тест может вызвать острое желание съесть что-то сладенькое!

У всех есть любимые конфеты — те, за которыми рука сама тянется во время чаепития. А после горы съеденных угощений остаётся только изучать красочные фантики с детальными иллюстрациями. От ярких цветов до знакомых логотипов — эти обёртки созданы, чтобы выделяться, угадаете, что внутри? Являетесь ли вы шокоголиком, поклонником карамелек, конфет или любителем всего, что застревает в зубах, поддайтесь ностальгии и вспомните вкус из детства!

Даже если вы забыли несколько фантиков из прошлого, этот вкус навечно останется в детских воспоминаниях, как и многие другие составляющие советской жизни: музыка, кино, шоу. Помните, что шло по телевизору в СССР и начале 90-х? Проверьте свои догадки и определите старую передачу по заставке. А угадать эти фильмы времён СССР по злодею смогут только 2% зрителей — войдёте ли вы в число знатоков?

Тест: Даже золотые медалисты не вспомнят, как пишутся эти 10 словарных слов
Тест: Даже золотые медалисты не вспомнят, как пишутся эти 10 словарных слов
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Shutterstock / FOTODOM / fotoak, © meshok.net, © Freepik / starline

Александра Иванова
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