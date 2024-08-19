Тест: Только бывшие дети СССР вспомнят названия этих конфет — слабо ответить 7/7
Сможете ли вы узнать любимые советские лакомства, взглянув на обёртку? Предупреждение: этот тест может вызвать острое желание съесть что-то сладенькое!
У всех есть любимые конфеты — те, за которыми рука сама тянется во время чаепития. А после горы съеденных угощений остаётся только изучать красочные фантики с детальными иллюстрациями. От ярких цветов до знакомых логотипов — эти обёртки созданы, чтобы выделяться, угадаете, что внутри? Являетесь ли вы шокоголиком, поклонником карамелек, конфет или любителем всего, что застревает в зубах, поддайтесь ностальгии и вспомните вкус из детства!
Даже если вы забыли несколько фантиков из прошлого, этот вкус навечно останется в детских воспоминаниях, как и многие другие составляющие советской жизни: музыка, кино, шоу. Помните, что шло по телевизору в СССР и начале 90-х? Проверьте свои догадки и определите старую передачу по заставке. А угадать эти фильмы времён СССР по злодею смогут только 2% зрителей — войдёте ли вы в число знатоков?
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