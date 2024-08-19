5 легендарных ролей Алена Делона, благодаря которым его узнал весь мир 18 августа из жизни ушёл актёр Ален Делон, ему было 89 лет. В память об актёре Life.ru решил вспомнить его самые знаменитые роли в кино. 19 августа, 13:45 Умер Ален Делон: вспоминаем его самые лучшие роли в кино. Обложка © "Затмение" (1962), режиссёр Микеланджело Антониони, сценаристы Элио Бартолини, Оттьеро Оттиери и др. / Kinopoisk

Сложно представить французское кино XX века без красавчика Алена Делона. В любом возрасте он буквально сводил женщин с ума. Но прославился актёр не только благодаря прекрасной внешности, но и большому профессионализму. В фильмографии Алена Делона насчитывается более 100 работ. Он играл и выдающихся личностей, и простых парней, ведь ему была под силу любая роль. Конечно, не все стали удачными, но некоторые из них оказались культовыми и прославили актёра на весь мир. В статье Life.ru вы узнаете, какие пять ролей Алена Делона принесли ему невероятную славу.

Фильм "Рокко и его братья"

Ален Делон умер: какое кинонаследство оставил после себя актёр. Фото © "Рокко и его братья" (1960), режиссёр Лукино Висконти, сценаристы Паскуале Феста-Кампаниле, Массимо Франчоза и др. / Kinopoisk

Картина "Рокко и его братья" вышла в свет в 1960 году. В главной роли был Ален Делон. Потрясающая игра актёра придала фильму реалистичности. Напомним, что сюжет разворачивается вокруг братьев, решивших приехать в Милан в поисках лучшей жизни и, конечно, денег. Ален Делон в роли старшего Рокко вынужден постоянно исправлять ошибки за другими членами семьи. Нужно отметить, что эта роль идеально подходила молодому красавцу, ведь в ней он мог раскрыть свою мужественность. Кинокритики говорят, что именно эта картина является одной из самых важных в карьере Алена Делона.

Фильм "Самурай"

В 1967 году Алену посчастливилось сняться в фильме "Самурай" режиссёра Жан-Пьера Мельвиля. В этой картине Делон сыграл наёмного убийцу — жестокого и холодного мужчину, который прячет свои настоящие эмоции за маской безразличия. Главные черты этого персонажа ещё не раз использовали известные режиссёры в других фильмах, можно сказать, что Ален Делон создал прототип киллера. Благодаря этой роли игра актёра стала предметом для изучения в мире кинематографа.

Фильм "Двое в городе"

Ален Делон внёс вклад в принятие законопроекта об отмене смертной казни во Франции. Фото © "Двое в городе" (1973), режиссёр Жозе Джованни, сценаристы Жозе Джованни, Джанфранко Клеричи / Kinopoisk

Роль в фильме "Двое в городе" далась Алену Делону с трудом, ведь она требовала серьёзной актёрской игры. Сюжет разворачивается вокруг Джино — человека, который вышел из тюрьмы спустя 10 лет заключения. Джино старается начать новую жизнь, однако инспектор считает, что бывший заключённый исправиться не может. В итоге несчастного мужчину необоснованно приговаривают к гильотине. Примечательно то, что эта картина имела и важную политическую задачу — отменить смертную казнь. Спонсированием проекта занялся будущий министр юстиции. Благодаря режиссёру фильма Жозе Джованни и великолепной игре Алена Делона законопроект об отмене смертной казни всё же приняли в 1981 году.

Фильм "Смерть негодяя"

В 1977 году Ален Делон принял участие в фильме "Смерть негодяя". Роль в этом политическом детективе примечательна для Делона тем, что он наконец-то сыграл хорошего человека. Главный герой Ксавье Марешаль пытается рассказать правду о коррупции в его родном городе, ведь он обладает секретной информацией и хочет добиться справедливости, но на его пути есть множество врагов, которым это невыгодно. Главная задача Ксавье — выжить ради правды. Сам фильм кинокритики оценили не очень хорошо, однако игру Алена Делона отметили как выдающуюся.

Фильм "Фабио Монтале"

Ален Делон заявил, что заканчивает актёрскую карьеру в 2002 году. Фото © "Фабио Монтале" (мини–сериал, 2001), режиссёр Жозе Пинейро, сценаристы Филипп Сетбон, Жан-Клод Иззо / Kinopoisk

В 2002 году Ален Делон заявил, что больше не намерен сниматься в кино. Причиной стала не болезнь, а простое нежелание актёра. В этом же году вышла последняя кинокартина, в которой Ален Делон сыграл большую роль. Фильм "Фабио Монтале" снимали в прекрасном городе Марселе, что помогло создать невероятную картинку. Делон сыграл полицейского в отставке. Зрителям полюбился этот персонаж, так что на "пенсию" актёр ушёл красиво.

К сожалению, жизнь скоротечна — и однажды каждый дойдёт до конца "пути". 18 августа 2024 года мир потерял талантливого человека и любимца многих поколений Алена Делона, однако память о нём будет жить благодаря его многочисленным ролям в лучших фильмах кинематографии. Ранее Life.ru рассказал о высказывании Омара Хайяма, которое раскрывает всю правду о месте человека в мире.

Авторы Дана Третьякова