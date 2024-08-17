Что случилось с популярными актрисами наших любимых сериалов 2000-х

Яковлева снова звезда, Будина оставила профессию, Карпович так и не вышла замуж. Что случилось с героинями популярных сериалов 2000-х — читайте в нашей подборке.

Елена Яковлева — "Каменская"

Елена Яковлева: от Каменской до Шапокляк. Фото © Кадр из фильма "Каменская-3", режиссёр Юрий Мороз, сценарист Александра Маринина, Наталия Токарева / Kinopoisk, © YouTube / Central Partnership

С "Каменской" у Яковлевой началась новая волна популярности. Сериал стартовал в 1999 году и шёл до середины 2000-х. Позже актриса снялась ещё в нескольких успешных телепроектах: "Склифосовский", "Курсанты", "Вангелия". Появляется она и на больших экранах. Например, в блокбастере "Чебурашка" Яковлева сыграла Шапокляк. О её семейной жизни новости появляются редко: артистка уже более 30 лет в браке, и СМИ чаще пишут о её взрослом сыне, который шокирует всех своими татуировками.

Ольга Будина — "Граница. Таёжный роман"

Как изменилась Ольга Будина спустя годы. Фото © Кадр из фильма "Граница. Таёжный роман", режиссёр Александр Митта, сценаристы Зоя Дзюбло, Александр Митта, Максим Стишов / Kinopoisk, © YouTube / БелгородМедиа

"Граница" стала настоящим телехитом 2000 года и навсегда изменила сериальный рынок в России. Картина запустила карьеру молодой актрисы Ольги Будиной, которая проснулась знаменитой после выхода первой серии. Вскоре её портфолио пополнилось нашумевшими фильмами "Дневник его жены" и "Даунхаус", сериалами "Земский доктор" и "Жена Сталина". Но однажды Будина решила поставить съёмки на паузу и занялась благотворительностью. Актриса не замужем, в одиночку воспитывает сына Наума.

Олеся Судзиловская — "Бандитский Петербург"

Судзиловская появилась в культовом сериале "Бандитский Петербург" в 2003 году. И сериал, и актриса были уже хорошо известны зрителям, но проект стал знаковым для Олеси. Она почувствовала себя настоящей звездой и даже начала выдвигать требования будущим режиссёрам. Позже её фильмография пополнилась популярными сериалами "Интимные места", "О чём молчат девушки", "Домашний арест". Актриса снимается и в полнометражных фильмах, но её редко приглашают на большие роли. Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, у пары двое сыновей.

Лидия Вележева — "Идиот"

Лидия Вележева тогда и сейчас. Фото © Кадр из фильма "Идиот", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Фёдор Достоевский / Kinopoisk, © YouTube / @RomanDusha

На роль Настасьи Филипповны актрису пригласили благодаря её популярности: Лидия прославилась в сериале "Следствие ведут знатоки". Но "Идиот", который вышел в 2003-м, позволил зрителям разглядеть в ней драматический талант. С тех пор её стали звать на похожие роли и в другие многосерийные фильмы. Работа не мешает актрисе вести и активную социальную жизнь: она с 2012 года состоит в генеральном совете партии "Единая Россия". Вележева замужем за народным артистом России Алексеем Гуськовым, у них двое детей.

Ольга Фадеева — "Солдаты"

Время не властно над Ольгой Фадеевой. Фото © Kinopoisk, © Кадр из сериала "Казанова в России. Тайная миссия". Режиссёры И. Чижиков и А. Чижиков, сценаристы А. Тимм и А. Чижиков / Kinopoisk

Фадеева сыграла медработницу в популярном сериале "Солдаты", который вышел в 2004 году. Создатели даже переписали ради неё сценарий, чтобы героиня Ольги подольше фигурировала в сюжете. После этой роли актрису стали чаще приглашать в сериалы, среди которых был и проект "Она не могла иначе" про певицу Валентину Толкунову. В последний раз Фадеева появлялась на экране три года назад: она решила сделать перерыв в карьере после рождения ребёнка от второго мужа.

Мирослава Карпович — "Папины дочки"

Как изменилась Мирослава Карпович. Фото © Kinopoisk, фото © YouTube / START

О Карпович все узнали именно после выхода "Папиных дочек" в 2007 году — да и вряд ли кто-то назовёт хотя бы ещё один проект с её участием. Ни один другой фильм или сериал, в котором она снималась, не обрёл такой же популярности. Если не считать мультсериал "Сказочный патруль", в котором она озвучила одну из героинь, и откровенную фотосессию в журнале "Максим". Мирослава не обделена мужским вниманием, но пока не замужем.

Виктория Тарасова — "Глухарь"

Викторию Тарасову трудно представить без погон. Кадр из сериала "Глухарь. Продолжение". Режиссёры Т. Алпатов и др., сценаристы И. Куликов и др. / Kinopoisk, фото © YouTube / Центр Свой Путь