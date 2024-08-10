Они были главными красавчиками 90-х, а сейчас им за 60: как изменились голливудские мачо спустя годы

10 августа исполнилось 64 года Антонио Бандерасу. Стали намного старше и его коллеги по цеху, которые в своё время тоже разбивали сердца миллионов поклонниц. Впрочем, они и сейчас не лыком шиты.

Антонио Бандерас, 64 года

Как сегодня выглядит Антонио Бандерас. Фото © Getty Images / Vinnie Zuffante, © YouTube / Fundación El Pimpi

Кинокарьеру юный Бандерас начал ещё в родной Испании. Но на весь мир его прославили американские проекты. После главных ролей в "Отчаянном" и "Маске Зорро" Бандераса нарекли главным мачо Голливуда. Потом вышел "Соблазн", в котором актёр сыграл с Анджелиной Джоли. Фильм окончательно утвердил его в статусе секс-символа.

Помимо голливудских хитов, Бандерас играл и в артхаусном кино. Скандально известная "Кожа, в которой я живу" стала одной из таких картин. Актёр не чурался работы в боевиках, комедиях и даже мультфильмах — именно он озвучил знаменитого Кота в сапогах. Антонио продолжает активно сниматься, параллельно занимаясь бизнесом и благотворительностью.

Брэд Питт, 60 лет

Тогда и сейчас: как изменился с годами Брэд Питт. Фото © "Кинопоиск", © YouTube / Sony Pictures Entertainment

Брэд дебютировал в кино с проходных ролей, а сейчас он среди самых высокооплачиваемых звёзд Голливуда. Состояние актёра оценивают в сотни миллионов долларов. Поклонниц у него ещё больше: всё благодаря таких хитам 90-х годов, как "Семь", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Интервью с вампиром" и "Бойцовский клуб".

Брак и развод с Анджелиной Джоли вызвали ещё больший интерес к его персоне. При этом Питт никогда не забывал о профессии, и в его фильмографии десятки киношедевров. Кроме того, он уже давно не только играет в кино, но и успешно продюсирует его. Выглядит актёр тоже на все сто: такое ощущение, что время над ним не властно.

Том Круз, 62 года

Тому Крузу 62 года: как он выглядит теперь. Фото © Getty Images / Kurt Krieger-Corbis, © YouTube / The Times and The Sunday Times

Круз прославился ещё в 1980-х, но 1990-е сделали из него настоящего секс-символа. Он снялся в таких блокбастерах, как "Интервью с вампиром", "Миссия невыполнима", "Джерри Магуайер" и "С широко закрытыми глазами". Список его любовных побед тоже впечатляет: Николь Кидман, Пенелопа Крус, Кэти Холмс и другие звёзды.

Несмотря на возраст, Круз до сих пор сам выполняет опасные трюки в своих фильмах. На романтическом фронте он тоже не сдаётся: в 2023-м его видели в Лондоне в компании 36-летней россиянки Эльсины Хайровой.

Хью Грант, 63 года

Главный ловелас Голливуда Хью Грант. Фото © "Кинопоиск", © YouTube / Access Hollywood

С годами Грант не теряет популярности и привлекательности. Он продолжает блистать на киноэкранах и очаровывать миллионы поклонниц. Мировую славу ему принесла романтическая комедия "Четыре свадьбы и одни похороны". Почти сразу после этого имя актёра прогремело ещё раз — из-за секс-скандала, участником которого он стал. Но в 1999-м вышли "Ноттинг-Хилл" и "Дневник Бриджит Джонс", и все забыли о его ошибках.

В жизни Грант оказался таким же сердцеедом, как и его персонажи. У Хью было несколько жён и есть внебрачные дети. Но на работу он тоже находит время: на экраны ежегодно выходят заметные картины с его участием.

Джонни Депп, 61 год

Сегодня Джонни Депп встречается с моделью из России. Фото © "Кинопоиск", © YouTube / Castle Fine Art

В 1990-е на экраны вышла целая серия нашумевших фильмов с Деппом в титрах. Всё началось с "Эдварда Руки-ножницы", а продолжилось картинами "Мертвец", "Дон Жуан Де Марко", "Донни Браско" и "Храбрец". В конце десятилетия вышли "Сонная лощина" и "Девятые врата". Многие глянцевые журналы назвали Джонни самым сексуальным актёром в мире. Оценила его и модель Ванесса Паради, которая стала женой актёра в 1998-м.