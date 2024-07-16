Кто такая Юлия Власова: 10 фото русской красавицы и новой подружки Джонни Деппа

На днях вечером папарацци заметили знаменитого пирата в обществе обворожительной белокурой красотки. Говорят, что Депп даже отозвал охрану, чтобы на прощание поцеловать руку девушки. И нет, замечена рядом со знаменитостью была не Марго Робби или Эмбер Хёрд, экс-супруга Джонни Деппа. На снимках наша соотечественница — русская красавица Юлия Власова.

Юлия не только новая пассия Деппа, но и бизнесвумен, модель и заядлая путешественница. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia

Кто такая Юля Власова, которую называют новой пассией Джонни Деппа? Конечно, в этой истории всё не могло быть так просто, да и артист не гулял бы с первой встречной русской, пусть и красоткой.

Однако начиналась история модели не сказать чтобы броско: родилась в Полевском (город в Свердловской области) в самой обычной семье. Родители Власовой развелись через пару лет после её рождения. Потом, как известно, мать Юлии переехала в Екатеринбург, а сама девочка кочевала и жила у родителей по очереди.