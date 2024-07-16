Кто такая Юлия Власова: 10 фото русской красавицы и новой подружки Джонни Деппа
Последние два дня весь Интернет обсуждает только одно: что за модель рядом со знаменитым актёром? Говорят, Юлия — новая пассия Джонни Деппа. А ещё — что она из Екатеринбурга. Рассказываем, кто такая Власова, и показываем её крышесносные фото.
На днях вечером папарацци заметили знаменитого пирата в обществе обворожительной белокурой красотки. Говорят, что Депп даже отозвал охрану, чтобы на прощание поцеловать руку девушки. И нет, замечена рядом со знаменитостью была не Марго Робби или Эмбер Хёрд, экс-супруга Джонни Деппа. На снимках наша соотечественница — русская красавица Юлия Власова.
Юлия не только новая пассия Деппа, но и бизнесвумен, модель и заядлая путешественница. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia
Кто такая Юля Власова, которую называют новой пассией Джонни Деппа? Конечно, в этой истории всё не могло быть так просто, да и артист не гулял бы с первой встречной русской, пусть и красоткой.
Однако начиналась история модели не сказать чтобы броско: родилась в Полевском (город в Свердловской области) в самой обычной семье. Родители Власовой развелись через пару лет после её рождения. Потом, как известно, мать Юлии переехала в Екатеринбург, а сама девочка кочевала и жила у родителей по очереди.
Что известно о новой пассии Джонни Деппа: биография Власовой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia
Потом Юлия вытянула счастливый билет и отправилась учиться в Чехию. Затем вернулась на родину и окончила сначала УрГУПС в Екатеринбурге, а затем МГИМО в Москве. Диплом у Власовой — по специальности "переводчик с чешского и английского языков". Также известно, что Юлия владеет в Чехии собственным салоном красоты.
Кто такая Юлия Власова, 28-летняя модель и новая девушка Джонни Деппа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia
Но как познакомилась Юлия с Джонни Деппом? Ведь модель в обществе знаменитого актёра видят уже не в первый раз. Значит, они давние друзья? Или любовники? Первые слухи поползли ещё в 2022 году, когда после концерта гитарист Джефф Бек опубликовал фото группы Деппа и Юлии в Чехии. Парочка уже стояла рядом.
Первые слухи о романе Джонни Деппа и русской красавицы появились в 2022 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jeffbeckofficia
Как пишет Ura.ru, сейчас Власова никак не комментирует ситуацию и не отвечает на вопросы журналистов, правда ли она состоит в романтических отношениях с Джонни Деппом. Однако, заметив близость актёра и модели, фанаты уже заранее попросили не разбивать актёру сердечко и быть с ним милой и ласковой. Надеемся, никаких скандалов в ближайшее время с Джонни Деппом на этом фоне не произойдёт!
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia