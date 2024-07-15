Беременная жена режиссёра "Брата-3" оказалась одной из заложниц лифта в московском роддоме
Одной из застрявших в лифте роддома Москвы была жена режиссёра Переверзева
Режиссёр фильма "Брат-3" Валерий Переверзев с женой Юлией. Фото © SHOT
Одной из застрявших в лифте роддома в Москве женщин оказалась жена режиссёра фильма "Брат-3" Валерия Переверзева. Об этом сообщает SHOT.
Появившаяся сегодня на свет дочь Переверзева. Фото © SHOT
Как рассказал сам режиссёр, утром его жена Юлия вместе с остальными зашла в тот самый лифт, который вместо третьего этажа спустился в подвал и застрял. Беременная супруга написала мужу, а Переверзев в свою очередь вызвал спасателей. Спустя всего три часа после спасения женщина родила дочку Веру. По словам режиссёра, история с лифтом никак не повлияла на настроение молодой мамы, семейство на седьмом небе от счастья в связи с появлением третьего ребёнка.
Напомним, сегодня в Москве пять женщин на последних сроках застряли в лифте роддома ГКБ им. Ерамишанцева на Ленской. Ситуация накалилась, когда у одной из них начались схватки. Лифтёр не отвечал, а затем ещё и свет погас. Одна из пациенток связалась с мужем, который вызвал спасателей. В итоге всех девушек поместили в палаты и всё обошлось.