Беременная жена режиссёра "Брата-3" оказалась одной из заложниц лифта в московском роддоме

Одной из застрявших в лифте роддома в Москве женщин оказалась жена режиссёра фильма "Брат-3" Валерия Переверзева. Об этом сообщает SHOT.

Появившаяся сегодня на свет дочь Переверзева. Фото © SHOT

Как рассказал сам режиссёр, утром его жена Юлия вместе с остальными зашла в тот самый лифт, который вместо третьего этажа спустился в подвал и застрял. Беременная супруга написала мужу, а Переверзев в свою очередь вызвал спасателей. Спустя всего три часа после спасения женщина родила дочку Веру. По словам режиссёра, история с лифтом никак не повлияла на настроение молодой мамы, семейство на седьмом небе от счастья в связи с появлением третьего ребёнка.