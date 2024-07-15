Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 06:29

Беременная чуть не стала мамой в лифте, застрявшем в столичном роддоме

SHOT: В Москве пять рожениц на последних сроках застряли в лифте в роддоме

В Москве пять женщин на последних сроках застряли в лифте роддома ГКБ им. Ерамишанцева на Ленской. Ситуация резко накалилась, когда у одной из рожениц начались схватки. Об этом пишет SHOT.

Пять женщин, находящихся на девятом месяце беременности, сели в лифт вместе с медсестрой, чтобы подняться на третий этаж роддома и благополучно родить детей. Внезапно лифт уехал на минус первый этаж и встал намертво.

В замкнутом пространстве начала воцаряться паника, поскольку ни одной из женщин не нравилась идея родить впятером в душном лифте. Связь с лифтёром не работала, а затем ещё и свет там погас. Одна из пациенток поймала связь и сумела дозвониться до мужа, который вызвал спасателей. В итоге девушкам пришлось провести в лифте около часа, однако сейчас все они рожают в специально оборудованных для этого палатах.

Актриса Марго Робби ждёт первенца
Актриса Марго Робби ждёт первенца

Ранее во Владивостоке женщина родила ребёнка прямо на скамейке, поскольку скорая помощь не смогла проехать к ней по забитому машинами двору. У девушки начались схватки, когда она вышла прогуляться на улицу. Медикам пришлось хватать оборудование и бежать к ней пешком.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dissx

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров