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Регион
31 мая, 08:51

Скорая не смогла проехать к беременной женщине, и ей пришлось рожать прямо на скамейке

Во Владивостоке женщина родила на скамейке, не дождавшись скорой

Во Владивостоке женщина родила на скамейке, так как скорая не смогла проехать. Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Во Владивостоке женщина родила на скамейке, так как скорая не смогла проехать. Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Женщина на 39-й неделе беременности вышла погулять во двор ЖК "Зелёный бульвар" во Владивостоке, где у неё начались схватки. Она сразу вызвала скорую помощь. Однако машина с медиками застряла в забитом машинами дворе, и 37-летней местной жительнице пришлось рожать прямо на скамейке у подъезда дома.

"Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", — рассказала РИА "Новости" представитель регионального Минздрава Татьяна Богатикова.

На данный момент мама и дочка находятся под наблюдением врачей. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В Индии муж вспорол серпом живот беременной жене, думая, что она родит девочку
В Индии муж вспорол серпом живот беременной жене, думая, что она родит девочку

Ранее Life.ru рассказывал, что в Приморье мужчина погиб, выпав из вылетевшей в кювет кареты скорой помощи. Также пострадала фельдшер, её госпитализировали.

Николай Рюмин
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