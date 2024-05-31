Скорая не смогла проехать к беременной женщине, и ей пришлось рожать прямо на скамейке

Женщина на 39-й неделе беременности вышла погулять во двор ЖК "Зелёный бульвар" во Владивостоке, где у неё начались схватки. Она сразу вызвала скорую помощь. Однако машина с медиками застряла в забитом машинами дворе, и 37-летней местной жительнице пришлось рожать прямо на скамейке у подъезда дома.

"Бригада приехала вовремя, по нормативу, но во дворе дома медики столкнулись с трудностями в проезде к роженице из-за большого количества припаркованных автомобилей. Чтобы не терять времени, медики добежали до места, где находилась роженица, и оказали ей и родившейся девочке необходимую помощь, после чего доставили обеих в краевой перинатальный центр", — рассказала РИА "Новости" представитель регионального Минздрава Татьяна Богатикова.

На данный момент мама и дочка находятся под наблюдением врачей. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.