В Индии муж вспорол серпом живот беременной жене, думая, что она родит девочку

В Индии к пожизненному заключению приговорили мужчину, который вскрыл серпом живот своей беременной жене. Как передаёт News9Live, это произошло после ссоры по поводу пола будущего ребёнка.

Чудовищное преступление произошло в городе Бадаюн, расположенном в штате Уттар-Прадеш. Там за 22 года супружеской жизни у супругов родилось пять дочерей. Мужчина очень злился по этому поводу и во всём винил свою жену. В 2020 году она опять забеременела.

Муж был уверен, что его спутница жизни опять родит девочку, на фоне чего произошла ссора. В какой-то момент он выхватил серп и вспорол живот своей жене, чтобы узнать пол ребёнка. Женщина, несмотря на серьёзные ранения, смогла выскочить из дома, где её встретил брат.

Жену изверга удалось спасти, а вот ребёнка нет. Стоит отметить, что в этот раз у них действительно должен был родиться мальчик. Злоумышленник пытался на суде оправдаться, что его оклеветали, однако служители Фемиды ему не поверили и приговорили к пожизненному сроку.