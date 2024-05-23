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Регион
23 мая, 14:43

Дети оборвали последнюю связь с "кровавым министром" из Казахстана, убившим жену

Дети экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева избавятся от фамилии отца

Куандык Бишимбаев. Обложка © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Куандык Бишимбаев. Обложка © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Дети бывшего министра нацфинансов Казахстана Куандыка Бишимбаева хотят порвать все связи с отцом, которого признали виновным в убийстве второй жены — Салатанат Нукеновой. Его бывшая супруга Назым Кахарман заявила в соцсетях, что они собираются поменять фамилию.

Кахарман рассказала, что дети получили сильный удар по психике, узнав о том, что их отец убийца и психопат. Они решили сменить фамилию, которая после трагичных новостей "стала нарицательной", чтобы не ассоциироваться с этим человеком никоим образом. Женщина считает, что когда-то Куандык Бишимбаев был достойным человеком, но впоследствии опозорил имя и память своего прадеда.

"Отец, конечно, навсегда останется отцом. От него нужно взять лучшее, поблагодарить за жизнь. Но и принять факт того, что тот убил человека, погубил свою жизнь и так подставил детей. Позлиться, погоревать, поплакать и отпустить. У него свой путь, и дети за отца не в ответе, они его не воспитывали, не приглашали в эту жизнь. Не обязаны его поддерживать и любить. Это мы, родители, ответственны перед детьми", — написала бывшая жена Бишимбаева в Instagram*.

В суде по делу об убийстве жены Бишимбаева зачитали его личные переписки — не обошлось без эскортниц
В суде по делу об убийстве жены Бишимбаева зачитали его личные переписки — не обошлось без эскортниц

Напомним, 9 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев обезумел и до смерти избил свою подругу Салтанат Нукенову, заподозрив её в измене, пока они были в одном из ресторанов Астаны, снимая фрагменты избиения на видео. Чиновник пытался обставить всё так, как будто никакого преступления и не было. В суде он частично признал свою вину, заявив, что убил женщину неумышленно и не был при этом особо жесток. Ранее Life.ru собрал все подробности этой жуткой истории в своём материале.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Владимир Озеров
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