Дети оборвали последнюю связь с "кровавым министром" из Казахстана, убившим жену

Кахарман рассказала, что дети получили сильный удар по психике, узнав о том, что их отец убийца и психопат. Они решили сменить фамилию, которая после трагичных новостей "стала нарицательной", чтобы не ассоциироваться с этим человеком никоим образом. Женщина считает, что когда-то Куандык Бишимбаев был достойным человеком, но впоследствии опозорил имя и память своего прадеда.

"Отец, конечно, навсегда останется отцом. От него нужно взять лучшее, поблагодарить за жизнь. Но и принять факт того, что тот убил человека, погубил свою жизнь и так подставил детей. Позлиться, погоревать, поплакать и отпустить. У него свой путь, и дети за отца не в ответе, они его не воспитывали, не приглашали в эту жизнь. Не обязаны его поддерживать и любить. Это мы, родители, ответственны перед детьми", — написала бывшая жена Бишимбаева в Instagram*.