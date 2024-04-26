Бишимбаев признал вину в убийстве жены в Казахстане, но с оговоркой
Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Обложка © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты
В Казахстане завершилось судебное следствие по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. Экс-чиновника обвиняют в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой с особой жестокостью и истязании. При этом он признаёт вину, но лишь частично.
"Я не признаю вину по истязанию. В части предъявленного обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью я признаю, что нанёс побои, которые привели к смерти Салтанат. Но я не признаю, что сделал это умышленно и с особой жестокостью", — сказал экс-министр.
К слову, сейчас Бишимбаева обвиняют в преступлениях по п. 5 ч. 2 статьи 99 УК Казахстана — "Убийство с особой жестокостью" и п. 1 ч. 2 статьи 110 — "Истязание". Санкции предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненно. Если же адвокатам удастся доказать, что смертельные травмы экс-министр нанёс Нукеновой по неосторожности, то его действия могут быть переквалифицированы по ч. 3 статьи 106 УК Казахстана — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Наказание — от восьми до 12 лет лишения свободы. Следующий этап суда — прения, которые начнутся 29 апреля.
Напомним, 9 ноября прошлого года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он пытался замести следы содеянного. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Неделю назад в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Подробнее об этой ужасной истории убийства — в материале Life.ru.