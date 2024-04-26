Бишимбаев признал вину в убийстве жены в Казахстане, но с оговоркой

В Казахстане завершилось судебное следствие по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева. Экс-чиновника обвиняют в убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой с особой жестокостью и истязании. При этом он признаёт вину, но лишь частично.

"Я не признаю вину по истязанию. В части предъявленного обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью я признаю, что нанёс побои, которые привели к смерти Салтанат. Но я не признаю, что сделал это умышленно и с особой жестокостью", — сказал экс-министр.