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24 апреля, 15:45

В суде по делу об убийстве жены Бишимбаева зачитали его личные переписки — не обошлось без эскортниц

Бишимбаев переписывался с эскортницей, пока избитая жена умирала у него на глазах

Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Фото © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Фото © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Сегодня в суде были публично прочитаны несколько личных переписок экс-министра экономики Казахстана Куaндыка Бишимбаева, которого судят за убийство жены Салтанат Нукеновой. Как оказалось, пока его супруга умирала, он списывался с несколькими женщинами. Преступник заявил, что это его "личное дело", однако судья озвучила эти сообщения.

"Как дела? Что делаешь? Свободна?" — написал Бишимбаев девушке в момент, когда его супруга умирала от побоев в соседнем зале ресторана.

Близкие Нукеновой утверждают, что эта девушка оказывала эскорт-услуги. Бывший чиновник так и не стал рассказывать, кто она и какие отношения у них были. По его словам, во время переписки он не думал, что жена умирает. При этом сторона обвинения подчеркнула, что параллельно в личной переписке он узнавал у гадалки о состоянии жены, поскольку не смог нащупать у неё пульс.

От другой женщины по имени Гульнара Насырбекова экс-министр получил в тот день сообщение: "Ты пахнешь розами". Примечательно, что конфликт супругов разгорелся из-за ревности мужа к жене из-за её отношений до свадьбы.

Предсмертное видео с избитой женой экс-министра в Казахстане повергло в шок всех присяжных
Предсмертное видео с избитой женой экс-министра в Казахстане повергло в шок всех присяжных

Напомним, 9 ноября прошлого года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он пытался замести следы содеянного. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Неделю назад в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Подробнее об этой ужасной истории убийства — в материале Life.ru.

Александра Мышляева
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