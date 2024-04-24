В суде по делу об убийстве жены Бишимбаева зачитали его личные переписки — не обошлось без эскортниц

Сегодня в суде были публично прочитаны несколько личных переписок экс-министра экономики Казахстана Куaндыка Бишимбаева, которого судят за убийство жены Салтанат Нукеновой. Как оказалось, пока его супруга умирала, он списывался с несколькими женщинами. Преступник заявил, что это его "личное дело", однако судья озвучила эти сообщения.

"Как дела? Что делаешь? Свободна?" — написал Бишимбаев девушке в момент, когда его супруга умирала от побоев в соседнем зале ресторана.

Близкие Нукеновой утверждают, что эта девушка оказывала эскорт-услуги. Бывший чиновник так и не стал рассказывать, кто она и какие отношения у них были. По его словам, во время переписки он не думал, что жена умирает. При этом сторона обвинения подчеркнула, что параллельно в личной переписке он узнавал у гадалки о состоянии жены, поскольку не смог нащупать у неё пульс.