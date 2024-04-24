В суде по делу об убийстве жены Бишимбаева зачитали его личные переписки — не обошлось без эскортниц
Бишимбаев переписывался с эскортницей, пока избитая жена умирала у него на глазах
Экс-министр экономики Казахстана Куaндык Бишимбаев. Фото © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты
Сегодня в суде были публично прочитаны несколько личных переписок экс-министра экономики Казахстана Куaндыка Бишимбаева, которого судят за убийство жены Салтанат Нукеновой. Как оказалось, пока его супруга умирала, он списывался с несколькими женщинами. Преступник заявил, что это его "личное дело", однако судья озвучила эти сообщения.
"Как дела? Что делаешь? Свободна?" — написал Бишимбаев девушке в момент, когда его супруга умирала от побоев в соседнем зале ресторана.
Близкие Нукеновой утверждают, что эта девушка оказывала эскорт-услуги. Бывший чиновник так и не стал рассказывать, кто она и какие отношения у них были. По его словам, во время переписки он не думал, что жена умирает. При этом сторона обвинения подчеркнула, что параллельно в личной переписке он узнавал у гадалки о состоянии жены, поскольку не смог нащупать у неё пульс.
От другой женщины по имени Гульнара Насырбекова экс-министр получил в тот день сообщение: "Ты пахнешь розами". Примечательно, что конфликт супругов разгорелся из-за ревности мужа к жене из-за её отношений до свадьбы.
Напомним, 9 ноября прошлого года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. После он пытался замести следы содеянного. Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Неделю назад в Казахстане приняли так называемый закон Салтанат, который ужесточает наказание за убийство, избиение и насильственные преступления против женщин и детей. Подробнее об этой ужасной истории убийства — в материале Life.ru.