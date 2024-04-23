Предсмертное видео с избитой женой экс-министра в Казахстане повергло в шок всех присяжных

Телефон экс-министра экономики Казахстана Куaндыка Бишимбаева, которого судят за убийство жены Салтанат Нукеновой, принесли на заседание суда. В смартфоне оказался компромат на чиновника. На 12 видеороликах, снятых в ночь инцидента, бывший чиновник с особой жестокостью избивает жену и задаёт ей вопросы о прошлых отношениях.

"Ты спала с ним? Ты была его любовницей?" — слышны матерные крики Бишимбаева на одном из видео.

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Фото © YouTube / Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Как пишет местный портал orda.kz, на видео экс-министр "допрашивaет" свою обессилевшую жену относительно её связи с экс-бойфрендом бизнесменом Баталовым. Женщина молила мужа остановиться, но тот лишь грубил и повторял одни и те же вопросы. Однако эти кадры оказались не самыми страшными — на другом ролике Салтанат ползала по полу в плаще на голое тело.

Жестокие кадры шокировали участников заседания, брат погибшей даже заплакал от увиденного. Сам Бишимбаев сначала пытался убедить всех, что видео — это "монтаж", а его телефон просто "взломали". Однако позже душегуб заявил, что таким образом хотел "унизить жену", добавив, что в его агрессивном поведении виновата Салтанат.