Бьюти-блогершу Гоар Аветисян проверяют на экстремизм за ролик о жестоком убийстве Нукеновой СК проверит блогершу Аветисян на предмет экстремистских взглядов 10 апреля, 07:34 Гоар Аветисян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goar_avetisyan

СК России проверит блогершу Гоар Аветисян, с соответствующим заявлением обратился в ведомство казахский правозащитник Антон Бударов. По его мнению, инстадива дискредитирует Россию и придерживается экстремистских взглядов. Об этом пишет Mash.

Гоар Аветисян высказалась о смерти Салтанат Нукеновой. Видео © Telegram / Mash

Гоар выложила в соцсети видео, где высказалась по поводу громкого убийства жены экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева — он до смерти избил Салтанат Нукенову. Ролики с требованием наказать убийцу захлестнули соцсети всего СНГ, включая Россию. Видео с хэштегом #заСалтанат публикуют не только популярные блогеры-миллионники, но и простые пользователи, которых шокировала расправа. К Гоар возникли претензии у Бударова из-за одной детали. В своём ролике блогерша указала ссылку на аккаунт двоюродного брата убитой — Айтбека Нукенова. По словам активиста, последний придерживается экстремистских и антироссийских позиций, а значит Аветисян, упомянув его, якобы могла нанести вред России.

Казахский правозащитник уверен, что блогерша, по сути, прорекламировала Нукенова, поэтому её саму вполне можно считать сторонницей экстремизма. В своём заявлении в СК он просит проверить блогершу и привлечь к ответственности.

Напомним, 9 ноября прошлого года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев до смерти забил свою жену в ресторане в Астане. При этом бывший политик попытался замести следы преступления. Судебный процесс над ним продолжается до сих пор.

Авторы Татьяна Миссуми