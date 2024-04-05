Два года без соцсетей: "Трогавшей" грудь монумента "Родина-мать" блогерше вынесли приговор

Блогершу из Самары Алёну Агафонову, которая "трогала" грудь памятника "Родина-мать зовёт!" в Волгограде, приговорили к принудительным работам на 10 месяцев. Суд признал её виновной по статье "Реабилитация нацизма".

Заседание по делу Алёны Агафоновой. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области

"Приговором суда Агафонова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде принудительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработка 10% в доход государства", — говорится в телеграм-канале "Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области".

Кроме того, блогерше запретили два года публиковать информацию в социальных сетях. После заседания её отпустили из зала суда под подписку о невыезде. Приговор ещё не вступил в силу, его можно обжаловать, подав апелляцию.