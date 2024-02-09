Активист из Башкирии попросил Путина "одеть" Родину-мать из-за обнажённой груди

Главную скульптуру мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде "Родина-мать зовёт!" нужно реконструировать из-за изображённой на ней голой груди. С таким призывом к президенту России Владимиру Путину обратился активист из Башкирии Расул Ахияретдинов, сообщает V1.ru.

Башкирский активист Расул Ахияретдинов попросил Путина "одеть" Родину-мать из-за обнажённой груди. Видео © VK / "Блокнот Волгоград"

"Советский Союз сделал немало ошибок, и одна из ошибок — это статуя. Мы — братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указание на реконструкцию данного памятника", — пояснил Ахияретдинов.

После обращения жители Волгограда потребовали наказать общественника за то, что тот усмотрел в монументе излишнюю сексуальность. Горожане отметили, что им обидно слышать такие разговоры, ведь данная скульптура является святыней советского и российского народа.

При этом Ахияретдинов также вспомнил некоторые видео, на которых люди совершают с монументом "всякие непристойности". Общественник осудил подобные действия и выразил мнение, что к этому привела обнажённая грудь скульптуры.

Скульптура "Родина-мать зовёт!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России (без постамента — самая высокая статуя в мире на момент постройки и в течение последующих 22 лет). Авторы проекта — Евгений Вучетич и Николай Никитин. Строительство статуи завершилось в 1967 году.