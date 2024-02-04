Искала алкоголь: Задержана женщина, осквернившая могилы участников СВО во Владикавказе

Осквернившей могилы участников спецоперации во Владикавказе оказалась 47-летняя местная жительница. Как передаёт республиканский полицейский главк в телеграм-канале, в момент совершения преступления она была пьяна, а на местах захоронений искала спиртное.

Во Владикавказе задержали женщину, которую подозревают в осквернении могил участников СВО. Видео © T.me / МВД по РСО-Алания

"Задержанной оказалась жительница Владикавказа 1977 года рождения", — говорится в сообщении.

Дебоширка на допросе объяснила, что пришла на кладбище на могилу матери. Явилась она туда в "состоянии недопоя", где начала разбрасывать венки, цветы и переворачивать скамейки, чтобы найти водку и сигареты.

Нарушительница извинилась перед семьями погибших участников спецоперации, чьи захоронения осквернила, и заявила, что такого больше никогда не повторится. В отношении неё возбуждено дело по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".