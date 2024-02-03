Во Владикавказе возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников СВО

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения во Владикавказе могил участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РСО-Алания.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после непозволительного инцидента, который произошёл на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе.

"По поручению председателя Следственного комитета России Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.