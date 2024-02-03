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3 февраля, 16:08

Во Владикавказе возбудили уголовное дело из-за осквернения могил участников СВО

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения во Владикавказе могил участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РСО-Алания.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после непозволительного инцидента, который произошёл на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе.

"По поручению председателя Следственного комитета России Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказу СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи Героев и разбросал ритуальные венки и вазы с цветами около могил участников СВО, осквернив места захоронения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, злоумышленника ищут.

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Ранее глава СК поручил завести дело на вандала, который дважды осквернил памятник детям-блокадникам. Вопиющий случай произошёл в Ереване.

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T.me / su_skr15

Дарья Нарыкова
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