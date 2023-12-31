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На Ставрополье арестовали четырёх человек, танцевавших на мемориале

На Ставрополье четыре человека арестованы за осквернение воинского мемориала

31 декабря, 13:39
На Ставрополье молодые люди станцевали на мемориале воинской славы. Обложка © Shutterstock

На Ставрополье молодые люди станцевали на мемориале воинской славы. Обложка © Shutterstock

В Грушевском Ставропольского края четверо молодых людей осквернили мемориал воинской славы, станцевав на нём под громкую музыку, всех нарушителей задержали. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

В Ставропольском крае задержаны молодые люди, станцевавшие на мемориале воинской славы. Видео © t.me / СУ СК России по Ставропольскому краю

Инцидент произошёл 27 декабря. Задержанные пришли к памятнику "Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн". Там они включили музыку и устроили танцы.

"Молодые люди, осквернившие символы воинской славы России в Александровском округе, заключены под стражу", — отметили в СК.

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Уголовное дело возбуждено по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершённое группой лиц". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства представить доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, осквернивший в октябре прошлого года мемориал "Разорванное кольцо" на Дороге жизни в Ленинградской области, выплатит штраф в размере 1,4 миллиона рублей.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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