Мужчина, осквернивший мемориал в Ленобласти, выплатит огромный штраф

Житель Санкт-Петербурга, осквернивший в октябре прошлого года мемориал "Разорванное кольцо" на Дороге жизни в Ленинградской области, выплатит штраф в размере 1,4 миллиона рублей. Об этом заявили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, всё произошло на территории музейно-мемориального комплекса. Мужчина краской нанёс нацистскую символику на памятный километровый столб № 39 и у металлического постамента "85 мм зенитное орудие".

"Местный житель 1995 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Реабилитация нацизма". По ходатайству следствия подсудимый был заключён под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 400 000 рублей", — отметили в СК.