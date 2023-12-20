Россиянка потушила Вечный огонь водой из бутылки и нарвалась на уголовку
В Кургане завели дело на местную жительницу, которая залила водой Вечный огонь
Жительница Кургана, которая залила водой Вечный огонь. Обложка © Telegram / Короче, Курган
В Кургане возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, которая залила водой Вечный огонь. В настоящий момент фигурантка задержана, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично), — говорится в сообщении ведомства.
Сам инцидент произошёл вечером 18 декабря. Женщина подошла к постаменту и залила Вечный огонь водой из бутылки, которую принесла с собой. На месте происшествия стояли видеокамеры. Следователи уже изъяли записи и нашли очевидцев происшествия. Причины действий женщины пока устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Красное Село Красносельского района Петербурга дети забросали снегом Вечный огонь. Лайф публиковал видео инцидента. Позже выяснилось, что семьи провинившихся, прибывшие из ближнего зарубежья, находятся в России с нарушениями миграционного законодательства. 12 декабря суд принял решение выдворить из страны и детей, и их родителей.