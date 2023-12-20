Россиянка потушила Вечный огонь водой из бутылки и нарвалась на уголовку

В Кургане возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, которая залила водой Вечный огонь. В настоящий момент фигурантка задержана, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Сам инцидент произошёл вечером 18 декабря. Женщина подошла к постаменту и залила Вечный огонь водой из бутылки, которую принесла с собой. На месте происшествия стояли видеокамеры. Следователи уже изъяли записи и нашли очевидцев происшествия. Причины действий женщины пока устанавливаются.