Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 17:06

Россиянка потушила Вечный огонь водой из бутылки и нарвалась на уголовку

В Кургане завели дело на местную жительницу, которая залила водой Вечный огонь

Жительница Кургана, которая залила водой Вечный огонь. Обложка © Telegram / Короче, Курган

Жительница Кургана, которая залила водой Вечный огонь. Обложка © Telegram / Короче, Курган

В Кургане возбудили уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы, которая залила водой Вечный огонь. В настоящий момент фигурантка задержана, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично), — говорится в сообщении ведомства.

Сам инцидент произошёл вечером 18 декабря. Женщина подошла к постаменту и залила Вечный огонь водой из бутылки, которую принесла с собой. На месте происшествия стояли видеокамеры. Следователи уже изъяли записи и нашли очевидцев происшествия. Причины действий женщины пока устанавливаются.

Саратовские подростки попытались потушить Вечный огонь снегом и заработали уголовку
Саратовские подростки попытались потушить Вечный огонь снегом и заработали уголовку

Ранее Лайф сообщал, что в городе Красное Село Красносельского района Петербурга дети забросали снегом Вечный огонь. Лайф публиковал видео инцидента. Позже выяснилось, что семьи провинившихся, прибывшие из ближнего зарубежья, находятся в России с нарушениями миграционного законодательства. 12 декабря суд принял решение выдворить из страны и детей, и их родителей.

Наталья Исакова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Курганская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров