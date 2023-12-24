Подростки в Пскове захотели посмотреть на тающий снег, кинув его в Вечный огонь

В Пскове трое подростков 2012 и 2013 года рождения затушили Вечный огонь, кинув в него несколько снежных глыб. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в телеграм-канале.

В Пскове школьники закидали снегом Вечный огонь. Видео © Telegram / "МВД медиа"

О случившемся правоохранителям сообщили очевидцы. По камерам видеонаблюдения быстро удалось установить личности малолетних хулиганов. Школьников доставили в местное управление МВД, с ними пообщалась инспектор по делам несовершеннолетних. По словам детей, они просто хотели посмотреть, как тает снег.

В отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Работу мемориала обещают восстановить в ближайшее время.

Напомним, что ровно год назад в Пскове произошёл аналогичный инцидент — правоохранители задержали троих подростков, закидавших снегом Вечный огонь.