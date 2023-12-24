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24 декабря, 20:32

Подростки в Пскове захотели посмотреть на тающий снег, кинув его в Вечный огонь

В Пскове задержали трёх подростков, закидавших снегом Вечный огонь

В Пскове трое подростков 2012 и 2013 года рождения затушили Вечный огонь, кинув в него несколько снежных глыб. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в телеграм-канале.

В Пскове школьники закидали снегом Вечный огонь. Видео © Telegram / "МВД медиа"

О случившемся правоохранителям сообщили очевидцы. По камерам видеонаблюдения быстро удалось установить личности малолетних хулиганов. Школьников доставили в местное управление МВД, с ними пообщалась инспектор по делам несовершеннолетних. По словам детей, они просто хотели посмотреть, как тает снег.

В отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Работу мемориала обещают восстановить в ближайшее время.

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе
Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Ранее сообщалось, что в Кургане 55-летняя местная жительница залила Вечный огонь водой. На женщину заведено уголовное дело.

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Кадр из видео Telegram / "МВД медиа"

Лариса Сафронова
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