Подростки в Пскове захотели посмотреть на тающий снег, кинув его в Вечный огонь
В Пскове вновь задержали трёх подростков, закидавших снегом Вечный огонь
В Пскове трое подростков 2012 и 2013 года рождения затушили Вечный огонь, кинув в него несколько снежных глыб. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в телеграм-канале.
В Пскове школьники закидали снегом Вечный огонь. Видео © Telegram / "МВД медиа"
О случившемся правоохранителям сообщили очевидцы. По камерам видеонаблюдения быстро удалось установить личности малолетних хулиганов. Школьников доставили в местное управление МВД, с ними пообщалась инспектор по делам несовершеннолетних. По словам детей, они просто хотели посмотреть, как тает снег.
В отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Работу мемориала обещают восстановить в ближайшее время.
Напомним, что ровно год назад в Пскове произошёл аналогичный инцидент — правоохранители задержали троих подростков, закидавших снегом Вечный огонь.
Ранее сообщалось, что в Кургане 55-летняя местная жительница залила Вечный огонь водой. На женщину заведено уголовное дело.
Кадр из видео Telegram / "МВД медиа"