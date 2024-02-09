В Москве задержали блогершу из Самары, "трогавшую" грудь монумента "Родина-мать"
В Москве задержали девушку, которая "трогала" грудь памятника "Родина-мать зовёт!" в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
"Пощекотавшую" грудь "Родины-матери" блогершу из Самары задержали в Москве. Видео © Telegram / Следком
По данным следствия, летом прошлого года 23-летняя жительница Самары опубликовала несколько видео в соцсети из своей поездки в Волгоград. На одном из роликов она "трогала" грудь монумента "Родина-мать". После возбуждения уголовного дела по статье "Реабилитация нацизма" обвиняемая уехала из России, но накануне, 8 февраля, её задержали по прилёте в один из столичных аэропортов. В настоящее время девушку доставили в Волгоград, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. К слову, за свой поступок она уже принесла извинения.
"Обращаюсь ко всем жителям России и Волгограда. И прошу никого не совершать такие поступки, как совершила я прошлым летом по своей глупости", — сказала на камеру обвиняемая.
По нашим данным, "трогавшую" грудь памятника "Родина-мать" зовут Алёна Агафонова, она активно ведёт свой блог в соцсетях. Как ранее писал Life.ru, после обретения дурной славы девушка опубликовала пост, в котором заявила, что не хотела надругаться над монументом. Агафонова также заявляла, что раскаивается в том, что так сглупила.
Кадр из видео Telegram / Следком