Блогершу, "трогавшую" грудь памятника "Родина-мать", отправили в СИЗО
Алёна Агафонова, "пощекотавшая" грудь "Родины-матери" в Волгограде, в зале суда. Обложка © v1.ru
Центральный районный суд Волгограда отправил под стражу 23-летнюю Алёну Агафонову, которая в 2023 году "трогала" грудь памятника "Родина-мать зовёт!". Как пишет SHOT, в СИЗО девушка пробудет месяц.
Алёна Агафонова, "пощекотавшая" грудь "Родины-матери" в Волгограде, в зале суда. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, после резонансного видео, когда ей заинтересовались правоохранители, Алёна улетела на Шри-Ланку, после чего была объявлена в федеральный розыск, а если бы не вернулась, — в международный. Изначально Агафонова не признавала свою вину, списывая омерзительный поступок на плохие познания в истории.
Однако следствие сумело доказать сознательность действий девушки: силовики запросили документы россиянки из школы и выяснили, что, судя по оценкам, о событиях середины XX века она осведомлена. Сразу после этого Алёна раскаялась.
Напомним, летом 2023 года россияне возмутились из-за видео, где Алёна Агафонова из Самары "трогает" грудь монумента "Родина-мать" в Волгограде. После обретения дурной славы девушка извинилась и покинула Россию, но потом вернулась и сразу была задержана. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма.