Брат Шумахера совершил каминг-аут

Бывший пилот "Формулы-1" немец Ральф Шумахер, который приходится младшим братом легенде этого вида спорта Михаэлю Шумахеру, заявил, что состоит в однополых отношениях. Своё высказывание он подкрепил фотографией в Instagram* со своим "партнёром".

49-летний Шумахер был гонщиком "Формулы-1" в период с 1997-го по 2007 год. На его счету шесть побед на этапах "Королевских гонок". Он объявил о завершении профессиональной карьеры в 2014 году, а в настоящее время выступает как телеэксперт. Несмотря на свои достижения в спорте, он так и не смог выйти из тени легендарного Михаэля, из-за чего его прозвали Мистер Брат.

Ральф Шумахер состоял в браке с бывшей моделью Корой Бринкманн с 2001-го по 2014 год. У них есть общий сын Давид, которому сейчас 22 года.

Наверняка такое признание вызовет восторг на Западе, однако неплохо было бы приправить его ещё какой-нибудь искромётной выходкой. К примеру, ранее министр культуры Норвегии на сцене обнажила грудь в поддержку ЛГБТ**. Вот так и должен вести себя глава культурного ведомства в любой "цивилизованной" стране.