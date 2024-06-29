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29 июня, 14:24

Министр культуры Норвегии публично обнажила грудь в поддержку ЛГБТ*

Министр культуры Норвегии Любна Яфферю показала свою грудь в знак поддержки движения ЛГБТ*. Это произошло во время участия в одном из ток-шоу, посвящённом предстоящему параду за права секс-меньшинств в Осло.

Министр культуры Норвегии публично обнажила грудь. Видео © X / peacemaket

"Это был мой небольшой вклад", — пояснила она свою "акцию".

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В Киеве военкомы силой мобилизовали парня в нескольких метрах от ЛГБТ*-фестиваля

Ранее заместитель главы Министерства юстиции (Минюст) РФ Олег Свириденко заявил, что в России наблюдается опасность "гей-национализма". По словам замглавы ведомства, "международное движение ЛГБТ*" действует на российской территории с 1984 года, распространяя деструктивную идеологию, которая разрушает семейные ценности.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

X / peacemaket

Александра Мышляева
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