Министр культуры Норвегии публично обнажила грудь в поддержку ЛГБТ*

Министр культуры Норвегии Любна Яфферю показала свою грудь в знак поддержки движения ЛГБТ*. Это произошло во время участия в одном из ток-шоу, посвящённом предстоящему параду за права секс-меньшинств в Осло.

Министр культуры Норвегии публично обнажила грудь. Видео © X / peacemaket

"Это был мой небольшой вклад", — пояснила она свою "акцию".

Ранее заместитель главы Министерства юстиции (Минюст) РФ Олег Свириденко заявил, что в России наблюдается опасность "гей-национализма". По словам замглавы ведомства, "международное движение ЛГБТ*" действует на российской территории с 1984 года, распространяя деструктивную идеологию, которая разрушает семейные ценности.