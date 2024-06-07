В Минюсте предупредили об опасности "гей-национализма" в России

В России наблюдается опасность "гей-национализма". С таким предупреждением выступил заместитель главы Министерства юстиции (Минюст) РФ Олег Свириденко в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития".

По словам замглавы ведомства, "международное движение ЛГБТ*" действует на российской территории с 1984 года, распространяя "деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака" и формируя угрозу демографической ситуации.

"В ЛГБТ*-сообщество легко вовлекаются эти персонажи, в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь внимание — только задумайтесь — в форме гендерного экстремизма и гей-национализма", — подчеркнул замглавы Минюста.

Напомним, в 2023 году Верховный суд признал ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил её в России. Иск в суд был подан с формулировкой, что в деятельности ЛГБТ* на территории РФ "выявили различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". В марте этого года Минюст РФ внёс движение ЛГБТ* в перечень запрещённых и ликвидированных.