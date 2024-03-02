Минюст РФ внёс движение ЛГБТ* в перечень запрещённых и ликвидированных

Минюст России в соответствии с решением суда включил в перечень запрещённых и ликвидированных международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там сказано, что основанием стало решение Верховного суда РФ от 30 ноября. Тогда инстанция признала ЛГБТ* экстремистским и запретило его деятельность на территории нашей страны.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме призвали заблокировать эмодзи с признаками ЛГБТ*. Как уточнил депутат Алексей Журавлёв, к таким смайликам, в частности, относятся изображения однополых пар с детьми, целующихся мужчин и женщин, мужчин-невест с усами, бородатых женщин и так далее.