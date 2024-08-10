У готовивших теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене нашли бомбу 10 августа, 09:52 Тейлор Свифт. Обложка © ТАСС / ЕРА

В Австрии полиция нашла взрывчатку и оружие у подозреваемых в подготовке теракта во время выступления американской исполнительницы Тейлор Свифт. Об этом газете Bild рассказал канцлер страны Карл Нехаммер.

"Непосредственно перед концертом была выявлена террористическая ячейка. Были обнаружены взрывчатка, средства для приведения её в действие и оружие. Есть сеть, которую как раз сейчас активно изучают, и поэтому осуществляются новые задержания", — пояснил он.

Нехаммер также ещё раз подчеркнул, что благодарен США за предоставленные данные разведки о готовящемся преступлении. По его словам, правоохранителям Австрии и Германии нужно перенимать опыт работы американских спецслужб. Кроме того, политик выразил уверенность, что "крайне важно" расшифровать для органов безопасности мессенджеры (WhatsApp, Signal, Telegram).

Напомним, Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории после получения данных разведки от США. Предположительно, преступники планировали совершить теракт на выступлении звезды в Вене.

Авторы Татьяна Миссуми