Австрия получила данные от США о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории, приняв к сведению полученные от Соединённых Штатов разведданные. Они свидетельствовали о плане преступников совершить теракт на выступлении звезды в Вене, сообщил на брифинге координатор в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Отставной контр-адмирал ВМС США напомнил, что американские власти уделяют борьбе с терроризмом огромное внимание. В рамках этой работы Вашингтон тесно контактирует с союзниками в целях купирования угроз.

"Соединённые Штаты поделились информацией с австрийскими партнёрами, чтобы предотвратить угрозу на концертах Тейлор Свифт в Вене", — отметил Кирби.