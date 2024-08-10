Австрия получила данные от США о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт
Концерт Тейлор Свифт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / taylorswift
Австрия отменила сразу три концерта певицы Тейлор Свифт на своей территории, приняв к сведению полученные от Соединённых Штатов разведданные. Они свидетельствовали о плане преступников совершить теракт на выступлении звезды в Вене, сообщил на брифинге координатор в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Отставной контр-адмирал ВМС США напомнил, что американские власти уделяют борьбе с терроризмом огромное внимание. В рамках этой работы Вашингтон тесно контактирует с союзниками в целях купирования угроз.
"Соединённые Штаты поделились информацией с австрийскими партнёрами, чтобы предотвратить угрозу на концертах Тейлор Свифт в Вене", — отметил Кирби.
Напомним, что с именем Тейлор Свифт связано ещё одно громкое преступление, которое стало причиной целой серии масштабных протестов в Британии. В конце июля неизвестный напал на участников детского мастер-класса по танцам под музыку американской певицы в Саутпорте. От ножевых ранений скончались двое малышей, ещё шестеро ранены. Убийцей оказался 17-летний юноша из Кардифа.