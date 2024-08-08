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8 августа, 01:07

В Австрии из-за угрозы теракта отменили концерты Тейлор Свифт

СМИ: В Вене из-за данных о возможном теракте отменили три концерта Тейлор Свифт

В Вене отменили три предстоящих концерта американской певицы Тейлор Свифт. Как заявили по этому поводу представители австрийского организатора мероприятий Barracuda Music, это связанно с сообщениями местных силовиков о готовящихся терактах на стадионе, где должны была выступить поп-звезда.

"После подтверждения от правительственных чиновников о планировавшемся террористическом нападении на стадион Ernst Happel, у нас не остаётся выбора, кроме как отменить три запланированных концерта в целях безопасности", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что концерты деятельницы эстрады должны были пройти 8, 9 и 10 августа на стадионе Ernst Happel, который находится в Вене. Организаторы подчеркнули, что вернут зрителям потраченные за билеты на концерты деньги.

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Детский мастер-класс по танцам Тейлор Свифт закончился убийством двух малышей, ещё 6 ранены

Ранее Life.ru писал, что с 7 по 9 июня в рамках гастрольного тура The Eras Tour в шотландском Эдинбурге прошли концерты Тейлор Свифт. Сотрудники Британской геологической службы тогда сообщали, что данные мероприятия вызвали сейсмическую активность в этой местности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Алексей Соловьёв
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