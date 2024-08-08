В Австрии из-за угрозы теракта отменили концерты Тейлор Свифт

В Вене отменили три предстоящих концерта американской певицы Тейлор Свифт. Как заявили по этому поводу представители австрийского организатора мероприятий Barracuda Music, это связанно с сообщениями местных силовиков о готовящихся терактах на стадионе, где должны была выступить поп-звезда.

"После подтверждения от правительственных чиновников о планировавшемся террористическом нападении на стадион Ernst Happel, у нас не остаётся выбора, кроме как отменить три запланированных концерта в целях безопасности", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что концерты деятельницы эстрады должны были пройти 8, 9 и 10 августа на стадионе Ernst Happel, который находится в Вене. Организаторы подчеркнули, что вернут зрителям потраченные за билеты на концерты деньги.