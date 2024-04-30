Расплата за молодость: Почему сын Елены Яковлевой стал её главным испытанием Как сложилась судьба главной героини фильма "Интердевочка" и сериала "Каменская" — звезды российского кино Елены Яковлевой — в материале Life.ru. 29 апреля, 21:25 Единственный сын актрисы Елены Яковлевой, 32-летний Денис Шальных. Обложка © ТАСС / Александр Куров, Вадим Тараканов

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой, 32-летний Денис Шальных, — крест, который она несёт, сохраняя ангельское терпение. В её истории были и тяжёлая болезнь с клинической смертью, и трагедия с родителями, но ничто не заставляет её переживать так, как скандалы, которые провоцирует её единственный ребёнок.

Характер

Елена Яковлева с мамой. Фото © YouTube / Центральное Телевидение

Яковлева родилась на Украине. Актрисой решила стать ещё в детстве, наслушавшись рассказов бабушки, которая в молодости играла в хозяйском театре. Сразу после школы Елена рванула в Харьков, но в театральный не поступила. Здесь проявился её характер — девушка не собиралась сдаваться и в 19 практически штурмом взяла ГИТИС: выступая перед приёмной комиссией, она получила серьёзные травмы, но доиграла роль до конца и не оставила преподавателям свободы выбора. Будучи студенткой, она проходила все кастинги, какие только были в столице, и вскоре стала получать роли в театре. В то время она весила около 80 кг и выглядела совсем не такой, какой её позже полюбит вся страна.

— На заработанные деньги мы с подружкой покупали макароны, и начальник курса ругал нас: "Что же вы такое жрёте? Почему так пухнете? Почему у вас такие задницы?!" — смеясь, рассказывала Яковлева в одном из интервью.

Выбор свободы

Елена Яковлева и её первый муж Сергей Юлин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenayakovleva_fan

В 1984 году она вышла замуж за однокурсника Сергея Юлина и забеременела. Это был первый переломный момент в её биографии. Но она не мыслила себя без сцены, а он не сумел убедить её не делать аборт. Вскоре они поняли, что любви нет. Он уехал в Читу к своим родителям, а она познакомилась с другим мужчиной.

— Через много лет я была на гастролях в Чите и встретила его за кулисами, оказалось, что он был режиссёром этого театра, — вспоминает Яковлева. — Он познакомил меня со своей женой, которая в тот момент была в положении.

Елена Яковлева и её второй муж Валерий Шальных. Фото © ТАСС / Сергей Микляев

Это сейчас их с актёром Валерием Шальных называют одной из самых крепких пар в театральных кругах, а тогда они оба были несвободны. Она ещё не развелась официально с Юлиным, а он был женат, причём дважды, и у него только-только родилась дочь. Но оба решили, что перспектив в отношениях с законными супругами нет, и стали жить вместе.

— Фактически мы были уже свободными, уже не жили в семьях, роман нас накрыл на гастролях в Иркутске, — вспоминает Валерий Шальных.

Пять лет Яковлева и Шальных жили гражданским браком в общежитии возле тюрьмы "Матросская Тишина". Легко им не было, и часто они срывались — хотели разбежаться, но каждый раз что-то или кто-то останавливал.

С места в карьеру

Елена Яковлева в роли валютной проститутки в фильме "Интердевочка". Фото Интердевочка (1989), режиссёр Пётр Тодоровский, сценарист Владимир Кунин / Kinopoisk

Режиссёр Пётр Тодоровский вначале не видел Яковлеву в роли путаны из-за внешности, но она вгрызлась в эту возможность зубами, и оказалось, что харизма может быть более сексуальным оружием, чем женские грудь или бёдра. Фильм о первых валютных проститутках "Интердевочка" в 1989 году произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Ещё через год Шальных и Яковлева всё-таки расписались. А ещё через два года у них родился сын, которого они назвали Денисом. Мальчика в основном воспитывала бабушка, у родителей просто не хватало времени. После "Интердевочки" у Яковлевой было слишком много предложений, от которых она не смогла отказаться.

— Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык. Мать уделяла мне десять процентов своего времени. Я жил с бабушкой, — рассказал позже сам Денис.

Денис Шальных с родителями. Фото © YouTube / Первый канал

Работая на износ, Яковлева довела себя до состояния комы. Это произошло во время спектакля. Ей стало плохо на сцене. Вызвали скорую, и в больнице врачи диагностировали прободную язву. Актриса оказалась в состоянии клинической смерти.

— Страшно не было, — делилась Яковлева после операции. — Был яркий свет, на который меня тянуло, но пришлось возвращаться, и я очнулась.

Культ внешности

Елена Яковлева и её сын Денис Шальных. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Тем не менее мальчик тянулся за мамой и папой и с детства мечтал стать артистом. Надо отметить, что в этой семье всегда уделялось большое внимание внешности. Сама Яковлева не один раз делала подтяжки и перенесла пластическую операцию. Денис активно занимался спортом, поддерживал себя в форме, но своё тело стал превращать в холст для фиксации негативных эмоций и боли.

— Я пыталась с ним разговаривать, — объясняет Яковлева дрожащим голосом. — Он говорит: "Мама, я не пью, не курю, и посмотри, что творится вокруг, можно я хоть этим буду заниматься". У него было много глупых обид на свою юношескую жизнь, она ему казалась несправедливой… Но он вот такой, он не будет кричать, биться головой о стенку, он лучше себя немного накажет вот таким вот образом…

В итоге парень покрыл татуировками 70% своего тела. Увлёкся бодибилдингом и однажды признался, что "закачал в плечи парафин". Сильнейшим ударом для матери была татуировка в виде гроба, которую он сделал на лице.

Маньяки и кошки

Денис Шальных. Фото © YouTube / Первый канал

В личной жизни у Шальных тоже всё не просто. Первой женой стала журналистка Виктория Мельникова. Их брак продержался всего два года. Вика обвинила мужа в измене, а он не стал отрицать и публично назвал себя уродом. Они развелись в 2019 году. Он покрасил волосы и бороду в розовый цвет и решил уехать из страны. Поводом стал удачный тест, который позволил бы ему учиться в Оксфорде, но что-то пошло не так и Денис вернулся из Лондона с твёрдым решением жить в России. Тогда же он завёл кошек. Сразу четырёх. В родительском доме было столько же собак.

Позже в прессе появлялись сообщения о новой невесте Дениса, но до свадьбы пока не дошло. Недавно он набил на торсе огромные портреты маньяков и серийных убийц — Теда Банди (признался в убийстве 36 девушек и девочек) и Джеффри Дамера (убил 17 мальчиков и мужчин). С точки зрения психиатрии в таком поведении можно разглядеть сепарацию от родителей, то есть Денис таким образом показывает свою независимость, доказывая, что он самодостаточная личность, а не только сын Елены Яковлевой…

Терпение и мужество

Елена Яковлева в роли валютной проститутки в фильме "Интердевочка". Фото Интердевочка (1989), режиссёр Пётр Тодоровский, сценарист Владимир Кунин / Kinopoisk

Мать все выходки своего сына глубоко переживает. Это чувствуется по её дрожащему голосу в каждом интервью, где она говорит о своём единственном ребёнке. Она отчаянно защищает Дениса, но уже давно не выговаривает ему за скандалы.

— Когда я сказал маме, что хочу свести татуировки, она восприняла это удивительно спокойно, не было каких-то восторгов и радости, — рассказал Денис в одном из интервью.

По всему видно, что многие годы Яковлева справлялась со своими переживаниями, смиряла себя, и теперь в их доме мир и тишина. Её муж и сын обожают собираться вместе, окружать себя многочисленной живностью и проводить совместные тёплые вечера у камина. Говорят, что материнская молитва со дна моря достаёт, — по всей видимости, молитвы Яковлевой были услышаны. Но если одни испытания пройдены, то судьба всегда подкинет новые. Штиль на детском фронте сменил шторм на родительском.

Мать и отец Яковлевой умерли один за другим в течение одного года. Папу актриса даже не смогла похоронить, так как он жил в Харькове и украинские власти не позволили вывезти тело. 63-летняя Яковлева призналась тогда: она не сразу поняла, что осиротела. Боль от потери ей помогла преодолеть всё та же работа. Работа, которая дала ей столько всего и которая отняла у неё столько всего.

Авторы Григорий Никонов