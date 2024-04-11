Кто наконец вошёл в нужную дверь: Как новое шоу "Звёзды" меняет формат юмора Новый юмористический проект "Звёзды" бьёт рекорды по просмотрам в VK и на телеканале НТВ, несмотря на то что первые ассоциации, которые вызывает это шоу, — ремейк неудачного проекта "Игра". 10 апреля, 21:31 Участник шоу "Звёзды" Денис Дорохов — в полюбившемся публике образе пресс-секретаря президента России. Обложка © Vk.com / VK Видео

Продюсеры телешоу "Звёзды" учли негативный опыт коллег с ТНТ и сумели придать своему детищу благородный лоск, удержав на поводке цензуры, пожалуй, самого отмороженного, в хорошем смысле слова, российского комика Дениса Дорохова.

"Звёзды" — совместный продукт телеканала НТВ и социальной сети VK. В его основе — механика КВН, но у каждой команды есть звезда, которая за участие платит два миллиона рублей. Всего 10 команд и, соответственно, в финале разыгрывается 20 млн рублей. Например, у команды КВН "Борцы" звездой является Филипп Киркоров. Он впервые выступил в юмористическом шоу, и этот опыт оказался весьма удачным.

10 звёзд и их команды

Участник шоу "Звёзды" Филипп Киркоров. Фото © Vk.com / "VK Видео"

Филипп Киркоров — "Борцы" Лера Кудрявцева — "Раисы" Дмитрий Маликов — Сборная России Мигель — Сборная СССР Денис Дорохов — "Регионы" Джиган — Сборная Красноярска Александр Ревва — "Союз" Азамат Мусагалиев — "Астана" Алексей Чумаков — "Наполеоны" Марина Федункив — "Объединение Юг"

Когда и где смотреть?

Ведущий шоу "Звёзды" Азамат Мусагалиев. Фото © Vk.com / "VK Видео"

Передача выходит по субботам на телеканале НТВ и в VK. Рейтинги канал пока не озвучивал, но, судя по тому, сколько просмотров собирает каждый новый выпуск, шоу уже стало легендарным. Первый выпуск на момент выхода этого материала собрал более 20 млн просмотров и около пяти тысяч комментариев. Ведущим шоу стал Азамат Мусагалиев, который одновременно был и звездой у команды из… (интрига!) Казахстана.

Неформат

Большую роль играет и новый формат. После каждого выступления члены жюри — Гарик Харламов, Сергей Жуков, Жора Крыжовников, Валя Карнавал и Артемий Лебедев — говорят о своих впечатлениях прямо в лица командам, и эту честность зрители ценят. Другой плюс — распределение баллов. У каждого судьи лишь по одному баллу, и отдать его он может лишь одной команде. Впрочем, в третьем выпуске Гарик Харламов на правах председателя жюри это правило нарушил.

Жюри в "Звёздах" вообще выглядит нетрадиционно. Но задумка ясна. Жуков — самый добрый, Крыжовников — самый модный, Харламов — самый смешной, Карнавал — самая юная, Лебедев — самый злой. У каждого своя функция, но все вместе работают на привлечение разной аудитории.

Всего на 5 минут…

Участник шоу "Звёзды" Филипп Киркоров. Фото © Vk.com / "VK Видео"

Стоит также отметить, что идея пригласить звезду выступить за какую-либо команду не новая. В кавээне такое практикуется достаточно давно. Но здесь эта составляющая проработана более глубоко. Знаменитые артисты действительно тщательно репетируют с командами и выглядят на сцене вполне органично. С задачей рассмешить зрителей они справляются во многом за счёт самоиронии. Тот же Киркоров не стал обходить больную для него тему участия в "голой вечеринке". Он спел песню про пять минут из советского фильма "Карнавальная ночь", но его интерпретация буквально порвала зал.

Я зашёл туда всего на 5 минут... Пусть зашёл я не в те двери В моей творческой карьере, Но зашёл туда всего на 5 минут. 40 лет был мой путь, Стал я кем-то вроде Бога, Заняла лишь 5 минут Вся обратная дорога.

Пресс-секретарь № 1

Участник шоу "Звёзды" Денис Дорохов. Фото © Vk.com / "VK Видео"

Собственно, его выступление жюри не могло не оценить. Также Денис Дорохов не мог не выйти в ставшем уже легендарном образе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Первый выпуск вышел ещё до выборов главы государства.

— Добрый вечер, здравствуйте! Я специально вышел поддержать регионы, чтобы регионы поддержали нас! — выдал "пресс-секретарь" первую шутку.

Участники шоу "Звёзды" Филипп Киркоров и Денис Дорохов. Фото © Vk.com / "VK Видео"

Два первых выпуска состояли из 10 выступлений. В третьем — уже начались дуэли, где сражались только по две команды. 7 апреля состязались как раз команды Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова. В итоге они получили равное количество баллов. Жору Крыжовникова в этом туре заменил Тимати, который отдал свой голос Киркорову. Ему же достался балл от Сергея Жукова. Артемий Лебедев, который уже стал притчей во языцех из-за того, что почти не разговаривает и совсем не улыбается, отдал свой голос команде "Регионы", то есть Дорохову. В первом выпуске он поздравил Киркорова с тем, что тот наконец вошёл в нужную дверь.

Председатель жюри шоу "Звёзды" Гарик Харламов. Фото © Vk.com / "VK Видео"

Решающий балл оказался в руках у Гарика Харламова, но он отказался выбирать одну команду, заявив, что не может выбрать и сделает то, за что продюсеры шоу могут его выгнать.

— Как бы это сейчас ни звучало, но половина моего очка идёт Киркорову, — сказал Харламов, и в этот момент зал буквально взорвался, а на сцене многие просто легли со смеху на пол. — Вторая половина идёт Дорохову. Я делю свой балл напополам, понятно? И делайте что хотите.

Азамат Мусагалиев объявил, что обе команды проходят в финал, и подметил: Гарик Харламов в третий раз делит пополам всё, что у него есть, имея в виду два развода юмориста, по итогам которых он отдавал бывшим жёнам 50% имущества. Все звёзды уже объявили, что главный приз — 20 млн рублей — они отдадут на благотворительность.

Авторы Григорий Никонов