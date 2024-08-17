Долина резко подняла ценник на корпоративы, оставшись без квартиры из-за украинских мошенников

Певица Лариса Долина подняла цену на корпоративы в два с половиной раза после скандала с украинскими аферистами. По данным Mash, команда артистки решила, что убытки в 200 миллионов рублей легко покроются благодаря шумихе в прессе и пристальному вниманию к знаменитости.

Как сообщает телеграм-канал, несмотря на обман, Долина не унывает и продолжает выступать. Однако теперь её концерт обойдётся в четыре миллиона. Для сравнения: весной её выступление стоило около полутора миллионов.