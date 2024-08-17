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17 августа, 09:52

Долина резко подняла ценник на корпоративы, оставшись без квартиры из-за украинских мошенников

Mash: Долина подняла цену на корпоративы в 2,5 раза на фоне аферы с квартирой

Певица Лариса Долина подняла цену на корпоративы в два с половиной раза после скандала с украинскими аферистами. По данным Mash, команда артистки решила, что убытки в 200 миллионов рублей легко покроются благодаря шумихе в прессе и пристальному вниманию к знаменитости.

Как сообщает телеграм-канал, несмотря на обман, Долина не унывает и продолжает выступать. Однако теперь её концерт обойдётся в четыре миллиона. Для сравнения: весной её выступление стоило около полутора миллионов.

По данным Mash, когда в СМИ появились сообщения об афере, супруг Долиной, который контролирует её концертный график и сам рассматривает предложения с выступлениями на корпоративах, захотел поправить финансовое положение. Многие думали, что после обмана артистка какое-то время не будет петь, однако этого не произошло.

Продюсер раскрыл, как Лариса Долина переживает историю с мошенничеством
Продюсер раскрыл, как Лариса Долина переживает историю с мошенничеством

Как сообщал Life.ru, певица Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 миллионов рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разместили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.

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Telegram / Лариса Долина

Никита Осипов
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