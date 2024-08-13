Певица Лариса Долина выпустила обращение после того, как лишилась квартиры из-за украинских мошенников.

"Я стала жертвой мошенников. А отношение меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", — отметила она.

Лариса Долина выпустила обращение после того, как лишилась квартиры из-за украинских аферистов. Видео © Telegram/Лариса Долина