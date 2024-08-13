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13 августа, 12:27

Долина выпустила обращение после того, как лишилась квартиры из-за украинских аферистов

Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников

Певица Лариса Долина выпустила обращение после того, как лишилась квартиры из-за украинских мошенников.

"Я стала жертвой мошенников. А отношение меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", — отметила она.

Лариса Долина выпустила обращение после того, как лишилась квартиры из-за украинских аферистов. Видео © Telegram/Лариса Долина

Артистка также подтвердила, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях "обращение чудовищного характера" якобы от лица Долиной.

Как ранее сообщал Life.ru, артистку развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Точная сумма сделки выясняется. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры певицы в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 миллионов рублей. По предварительной информации, всю преступную "операцию" курировали с территории Украины.

Обложка ©

Telegram/Лариса Долина

Александра Вишнякова
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