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13 августа, 09:40

Долина продала квартиру и отдала мошенникам более 100 млн

SHOT: Лариса Долина продала квартиру и перевела неизвестным более 100 млн руб.

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народную артистку России Ларису Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Об этом сообщает SHOT.

Дом в Хамовниках, где Лариса Долина продала квартиру. Фото © SHOT

Дом в Хамовниках, где Лариса Долина продала квартиру. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, предварительно, певица отдала злоумышленникам более 100 миллионов рублей. Сегодня утром в квартиру артистки в Хамовниках приехали пять человек и начали утверждать, что они новые собственники. Охранники заявили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. "Новых владельцев" задержали на месте. Сейчас с ними общаются следователи.

Точная сумма сделки выясняется. Также сотрудники ищут мошенников, которые обманули 68-летнюю певицу. По данным SHOT, площадь пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 млн рублей.

Директор Долиной раскрыл подробности инцидента с мошенниками, заложившими дом певицы под 50 млн
Директор Долиной раскрыл подробности инцидента с мошенниками, заложившими дом певицы под 50 млн
Никита Никонов
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