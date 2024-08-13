Долина продала квартиру и отдала мошенникам более 100 млн
SHOT: Лариса Долина продала квартиру и перевела неизвестным более 100 млн руб.
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Народную артистку России Ларису Долину развели мошенники — она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным. Об этом сообщает SHOT.
Дом в Хамовниках, где Лариса Долина продала квартиру. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, предварительно, певица отдала злоумышленникам более 100 миллионов рублей. Сегодня утром в квартиру артистки в Хамовниках приехали пять человек и начали утверждать, что они новые собственники. Охранники заявили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. "Новых владельцев" задержали на месте. Сейчас с ними общаются следователи.
Точная сумма сделки выясняется. Также сотрудники ищут мошенников, которые обманули 68-летнюю певицу. По данным SHOT, площадь пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках — 236 квадратов, её примерная стоимость — 150 млн рублей.