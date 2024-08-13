Долина продала квартиру и отдала мошенникам более 100 млн

По данным телеграм-канала, предварительно, певица отдала злоумышленникам более 100 миллионов рублей. Сегодня утром в квартиру артистки в Хамовниках приехали пять человек и начали утверждать, что они новые собственники. Охранники заявили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. "Новых владельцев" задержали на месте. Сейчас с ними общаются следователи.